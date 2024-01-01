https://sputniknews.com.tr/20240101/hakkaride-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1079243773.html

Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Deprem 9.46 kilometre derinlikte yaşandı. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T22:59+0300

2024-01-01T22:59+0300

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hakkari

deprem

afad

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. 9.46 kilometre derinlikte kaydedilen depremle ilgili olumsuz bir açıklama gelmedi.

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