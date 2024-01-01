https://sputniknews.com.tr/20240101/hakkaride-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1079243773.html
Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Deprem 9.46 kilometre derinlikte yaşandı. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T22:59+0300
2024-01-01T22:59+0300
2024-01-01T23:22+0300
hakkari
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. 9.46 kilometre derinlikte kaydedilen depremle ilgili olumsuz bir açıklama gelmedi.
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Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:59 01.01.2024 (güncellendi: 23:22 01.01.2024)
AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Deprem 9.46 kilometre derinlikte yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı.
9.46 kilometre derinlikte kaydedilen depremle ilgili olumsuz bir açıklama gelmedi.