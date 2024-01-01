https://sputniknews.com.tr/20240101/rusyanin-sahalin-bolgesinde-tsunami-alarmi-1079230813.html

Rusya’nın Sahalin bölgesinde Tsunami alarmı

Rusya’nın Sahalin bölgesinde Tsunami alarmı

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, Japonya yakınlarındaki Rus... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T11:37+0300

2024-01-01T11:37+0300

2024-01-01T12:23+0300

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japonya

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sahalin

rusya

tsunami

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Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, Japonya yakınlarındaki Rus bölgesi Sahalin’de de alarm verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Japonya'da yerel saatle 16.10’da Ishikawa eyaletinde meydana gelen depremlerin 5 metrelik dalgalara neden olduğu kıyı bölgelerindeki tsunami tehlikesinin Sahalin bölgesindeki kıyı kesimleri için de geçerli olduğunu duyururken, bölgede tsunami alarmı verildiğini bildirdi.Japonya’daki depremlerde son durumIshikawa ve Niigata bölgelerinde büyüklüğü 7.4'e varan depremler meydana geldi.Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar batı kıyısındaki bölgelere ulaşırken, uzmanlara göre dalgaların bir kısmı, ilk sarsıntılardan sadece birkaç dakika sonra kıyı bölgesine ulaştı.Honshu adasında değişen büyüklükte en az beş güçlü deprem daha meydana gelirken, sarsıntılar başkent Tokyo'da da hissedildi.Yerel sakinlere kıyı bölgesini derhal terk etmeleri veya binaların çatılarına tırmanmaları yönünde çağrıda bulunuldu.Ülkenin orta kesiminde 35 binden fazla ev elektriksiz kalırken, Japon enerji şirketleri ülkedeki nükleer tesislerin durumunu acilen kontrol ediyor.Japon Atom Enerjisi Kontrol Komitesi'ne göre şu ana kadar nükleer santrallerde herhangi bir anormal durum kaydedilmezken, ülkede Shinkansen olarak bilinen yüksek hızlı tren seferleri askıya alındı.Japon deprem uzmanları, önümüzdeki 2-3 gün içinde büyüklüğü 7'nin üzerinde güçlü depremlerin tekrarlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.Tsunamiden etkilenmesi beklenen Rus bölgesi Sahalin’de ise bazı bölgelerde uyarı sistemi devreye sokularak halk güvenli yerlere tahliye ediliyor. Limanlardaki gemiler ise açık denize çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240101/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1079229736.html

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