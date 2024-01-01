https://sputniknews.com.tr/20240101/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1079229736.html
Japonya'da deprem: Tsunami uyarısı verildi
Japonya'da deprem: Tsunami uyarısı verildi
Japonya'nın batısındaki Ishikawa vilayetinde beş dakikadan kısa bir süre arayla meydana gelen iki güçlü depremin ardından başkent Tokyo'nun yanı sıra Osaka ve... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T10:39+0300
2024-01-01T10:39+0300
2024-01-01T10:39+0300
dünya
deprem
japonya
tokyo
tsunami
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Japonya Ulusal Meteoroloji Ajansı'na göre 5.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı yerel saatle 16.06'da (TSİ 10.06) kaydedildi.Güncel verilere göre 7.4 büyüklüğündeki ikinci daha güçlü şok yerel saatle 16.10'da (TSİ 10.10) meydana geldi.Ülkenin tüm batı kıyıları için tsunami tehdidi olduğu açıklanırken, hasar ve can kayıpları hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.Dalga büyüklüğü 5 metreye ulaşabilirIshikawa ve Niigata vilayetleri bölgesinde 7.4'e varan büyüklükte depremler sonrası ülkenin tüm batı kıyısı için tsunami tehdidi ilan edilirken, dalga yüksekliğinin 5 metreye ulaşabileceğini vurgulayan yetkililer yerel sakinlere kıyı bölgesini derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.Aynı zamanda, güçlü depremlerle ilgili ülke çapındaki uyarı sistemi üçüncü kez aktive edilirken, yerel sakinlere yeni sarsıntılara hazırlanmaları çağrısı yapıldı.
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deprem, japonya, tokyo, tsunami
deprem, japonya, tokyo, tsunami
Japonya'da deprem: Tsunami uyarısı verildi
Japonya'nın batısındaki Ishikawa vilayetinde beş dakikadan kısa bir süre arayla meydana gelen iki güçlü depremin ardından başkent Tokyo'nun yanı sıra Osaka ve Kyoto şehirlerinde de güçlü sarsıntılar hissedildi.
Japonya Ulusal Meteoroloji Ajansı'na göre 5.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı yerel saatle 16.06'da (TSİ 10.06) kaydedildi.
Güncel verilere göre 7.4 büyüklüğündeki ikinci daha güçlü şok yerel saatle 16.10'da (TSİ 10.10) meydana geldi.
Ülkenin tüm batı kıyıları için tsunami tehdidi olduğu açıklanırken, hasar ve can kayıpları hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.
Dalga büyüklüğü 5 metreye ulaşabilir
Ishikawa ve Niigata vilayetleri bölgesinde 7.4'e varan büyüklükte depremler sonrası ülkenin tüm batı kıyısı için tsunami tehdidi ilan edilirken, dalga yüksekliğinin 5 metreye ulaşabileceğini vurgulayan yetkililer yerel sakinlere kıyı bölgesini derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
Aynı zamanda, güçlü depremlerle ilgili ülke çapındaki uyarı sistemi üçüncü kez aktive edilirken, yerel sakinlere yeni sarsıntılara hazırlanmaları çağrısı yapıldı.