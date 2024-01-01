https://sputniknews.com.tr/20240101/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1079229736.html

Japonya'da deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya'da deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya'nın batısındaki Ishikawa vilayetinde beş dakikadan kısa bir süre arayla meydana gelen iki güçlü depremin ardından başkent Tokyo'nun yanı sıra Osaka ve... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T10:39+0300

2024-01-01T10:39+0300

2024-01-01T10:39+0300

dünya

deprem

japonya

tokyo

tsunami

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Japonya Ulusal Meteoroloji Ajansı'na göre 5.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı yerel saatle 16.06'da (TSİ 10.06) kaydedildi.Güncel verilere göre 7.4 büyüklüğündeki ikinci daha güçlü şok yerel saatle 16.10'da (TSİ 10.10) meydana geldi.Ülkenin tüm batı kıyıları için tsunami tehdidi olduğu açıklanırken, hasar ve can kayıpları hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.Dalga büyüklüğü 5 metreye ulaşabilirIshikawa ve Niigata vilayetleri bölgesinde 7.4'e varan büyüklükte depremler sonrası ülkenin tüm batı kıyısı için tsunami tehdidi ilan edilirken, dalga yüksekliğinin 5 metreye ulaşabileceğini vurgulayan yetkililer yerel sakinlere kıyı bölgesini derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.Aynı zamanda, güçlü depremlerle ilgili ülke çapındaki uyarı sistemi üçüncü kez aktive edilirken, yerel sakinlere yeni sarsıntılara hazırlanmaları çağrısı yapıldı.

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