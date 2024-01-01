https://sputniknews.com.tr/20240101/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1079236944.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı kapsamında 31 Aralık 2023 tarihinde Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü, ayrıca... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T16:28+0300

2024-01-01T16:28+0300

2024-01-01T16:28+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyon kapsamında son 24 saate yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 40 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve D-20 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 260 asker, iki piyade savaş aracı ve dört kamyonet kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele sırasında bir Polonya yapımı üç adet Krab topçu sistemi ve ABD yapımı AN/TPQ-37 radarı yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ayrıca bir Ukraynalı sabotajcı grubu etkisiz hale getirildi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı en az 110 asker, üç zırhlı savaş aracı ve üç otomobil olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri Ukrayna ordusunun mevzilerine saldırılar düzenledi. Son 24 saatte yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve Msta-B obüsü yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu 35’ten fazla asker, beş otomobil, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, ABD yapımı iki adet M777 topçu sistemi, iki Msta-B obüsü ve Gvozdika topçu sistemini kaybetti.Rus hava savunma birlikleri, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu. Ayrıca Ukrayna’ya ait 46 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-dusmanimiz-ukrayna-degil-bizi-stratejik-yenilgiye-ugratmak-isteyenlerdir-1079236242.html

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