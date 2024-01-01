https://sputniknews.com.tr/20240101/rusya-disisleri-donetske-yonelik-teror-saldirisina-karisan-herkes-cezalandirilacak-1079240855.html

Rusya Dışişleri: Donetsk’e yönelik terör saldırısına karışan herkes cezalandırılacak

Rusya Dışişleri: Donetsk’e yönelik terör saldırısına karışan herkes cezalandırılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donetsk şehrine yönelik düzenlenen terör saldırısına karışan herkesin cezalandırılacağını belirtti. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T20:03+0300

2024-01-01T20:03+0300

2024-01-01T20:04+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yılbaşı gecesi Donetsk’in merkezine yönelik düzenlediği saldırıyı değerlendirdiği açıklamasında, “Rusya güvenlik güçlerin derhal bu suçla ilgili soruşturma başlattı. Ülkemiz topraklarına yönelik bu ve diğer terör saldırılarına karışan ve sorumlu olan herkes kaçınılmaz olarak cezalandırılacak” ifadesini kullandı.Açıklamada, “Sorumluluk sahibi tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası kuruluşları, Kiev cuntasının eylemleri ve kararları ile aralarına mesafe koymaya, sivil halkı gösterişli ve alaycı şekilde yok etmeyi amaçlayan suçları kınamaya çağırıyoruz. Bu konuda sessiz kalmak, Ukraynalı naziler tarafından eylemlerin onaylanması olarak görülüyor” denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Batı ülkeleri şunu anlamalı ki, Rusya’ya saldırılar için kullandıkları ve finanse ettikleri rejim bir gün NATO silahını NATO ülkelerine karşı doğrultacak” diye kaydetti.Ukrayna ordusu yılbaşı gecesi Donetsk’in merkezini vurmuştu. Rus ordusunun verdiği bilgiye göre çok namlulu roketatarlardan 15 roket atılmıştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1079236944.html

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya dışişleri bakanlığı, rusya