https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-ozel-askeri-harekata-katilan-askerlere-hatira-rozetleri-takdim-etti-1079242452.html
Putin, özel askeri harekata katılan askerlere hatıra rozetleri takdim etti
Putin, özel askeri harekata katılan askerlere hatıra rozetleri takdim etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan bir grup askerle Novo-Ogarevo Rezidansı’nda yemekte buluştu. Putin... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T21:25+0300
2024-01-01T21:25+0300
2024-01-01T21:25+0300
rusya
vladimir putin
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Rusya lideri Putin, yeni yılın ilk gününde Moskova yakınındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan bir grup askeri kabul etti. Askerlerle yemek yiyen Başkan, misafirlerine hatıra rozetlerini ve beylik tabancalarını sundu.Putin, rozetleri dağıtırken, “Ben kendim tasarladım. Bunun benzeri daha yok. Kesinlikle yok. Ama olacak. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizi kucaklıyorum” dedi.Ülke lideri ayrıca törene katılanlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/rusya-disisleri-donetske-yonelik-teror-saldirisina-karisan-herkes-cezalandirilacak-1079240855.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna krizi
rusya, vladimir putin, ukrayna krizi
Putin, özel askeri harekata katılan askerlere hatıra rozetleri takdim etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan bir grup askerle Novo-Ogarevo Rezidansı’nda yemekte buluştu. Putin, yemekten sonra askerlere hatıra rozetlerini takdim etti.
Rusya lideri Putin, yeni yılın ilk gününde Moskova yakınındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan bir grup askeri kabul etti. Askerlerle yemek yiyen Başkan, misafirlerine hatıra rozetlerini ve beylik tabancalarını sundu.
Putin, rozetleri dağıtırken, “Ben kendim tasarladım. Bunun benzeri daha yok. Kesinlikle yok. Ama olacak. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizi kucaklıyorum” dedi.
Ülke lideri ayrıca törene katılanlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.