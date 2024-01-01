https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-ozel-askeri-harekata-katilan-askerlere-hatira-rozetleri-takdim-etti-1079242452.html

Putin, özel askeri harekata katılan askerlere hatıra rozetleri takdim etti

Putin, özel askeri harekata katılan askerlere hatıra rozetleri takdim etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan bir grup askerle Novo-Ogarevo Rezidansı’nda yemekte buluştu. Putin... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T21:25+0300

2024-01-01T21:25+0300

2024-01-01T21:25+0300

rusya

vladimir putin

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Rusya lideri Putin, yeni yılın ilk gününde Moskova yakınındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan bir grup askeri kabul etti. Askerlerle yemek yiyen Başkan, misafirlerine hatıra rozetlerini ve beylik tabancalarını sundu.Putin, rozetleri dağıtırken, “Ben kendim tasarladım. Bunun benzeri daha yok. Kesinlikle yok. Ama olacak. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizi kucaklıyorum” dedi.Ülke lideri ayrıca törene katılanlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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