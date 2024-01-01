https://sputniknews.com.tr/20240101/ozel-sektorlu-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-yeni-odemelerle-kim-ne-kadar-maas-alacak-1079236005.html

Milyonları ilgilendiriyor: Cem Küçük rakam verdi, yeni ödemelerle kim ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor: Cem Küçük rakam verdi, yeni ödemelerle kim ne kadar maaş alacak?

Emekli ve memur maaşı zammı için gözler TÜİK’ten gelecek açıklamaya çevrildi. 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba saat... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T16:05+0300

2024-01-01T16:05+0300

2024-01-01T16:14+0300

ekonomi

maaş

ödeme

emekli

emekli maaşı

memur

memur zammı

memur maaşı

öğretmen

polis

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3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam belli olacak. Asgari ücretin açıklanması sonrası enflasyon verisiyle birlikte diğer maaşlara yapılacak zamlar da netleşecek.Kamuda görev yapan çalışanlar 2024 memur maaş tablosu ile zam hesaplamalarına yoğunlaştı. 6 aylık enflasyon farklı ile en düşük memur maaşı da ve memur emeklisi maaşları da netlik kazanacak.Gözler 2024 enflasyon verilerindeMemur aylıklarında ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere yılda 2 defa artış yapılıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine de 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Aralık enflasyon rakamlarının ardından yeni memur aylıkları da belli olacak. Böylece milyonlarca memur maaşlarını yeni yılda güncellenen tutarla zamlı olarak alabilecek. Aralık ayı enflasyon oranı ise 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından duyurulacak.Zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatacak?Memurlara her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.Memur maaşlarını hesaplama tablosuMemur maaşlarında en önemli etkili olan unsurlar arasında enflasyon farkı yer alıyor. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75, Ekim ayı için yüzde 3.43, Kasım ayı için de yüzde 3.28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33.64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.En düşük Memur (Üni Mezunu) 9/1 : Polis Memuru 8/1 : Cem Küçük, 13 milyon emeklinin merakla beklediği zammı açıkladıEmekli maaşlarına yönelik zam çalışmaları hakkında konuşan Küçük, emeklilerin heyecanla beklediği emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin 000 TL arasında olabileceği konusunda yeni açıklamalarda bulundu.İki önemli noktaya dikkat çeken Küçük, son altı aylık enflasyonun yüzde 40 olarak açıklandığını duyurdu. İkinci olarak, emeklilere genel olarak yüzde 50 zam yapılacağını belirtti. Beklentilere göre 12 bin 000 TL olursa ek bir refah payı söz konusu olmayacak gibi göründüğünü söyledi.Prim günleri konusunda açıklamalarda bulunan Küçük, prim günlerini fazla ödeyen ve az ödeyen kişilere yönelik bir çalışmanın yapıldığını da açıkladı.Küçük, "Daha yüksek prim ödemiş olanların maaşlarına bir miktar ek yapılabilir" dedi.Bunun yanında, SGK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri arasında zam farkının olacağını ve SGK emeklilerine Bağ-Kur emeklilerine göre yüzde 5 daha fazla zam yapılacağını ifade etti. Bu durumun SGK emeklileri için ek bir avantaj sağlayabileceğini aktardı.Asgari ücret 2024 yılında net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-dunya-borsalarinin-madeni-belli-oldu-altindan-iki-kat-daha-degerli-1079235100.html

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