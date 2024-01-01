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https://sputniknews.com.tr/20240101/ozel-sektorlu-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-yeni-odemelerle-kim-ne-kadar-maas-alacak-1079236005.html
Milyonları ilgilendiriyor: Cem Küçük rakam verdi, yeni ödemelerle kim ne kadar maaş alacak?
Milyonları ilgilendiriyor: Cem Küçük rakam verdi, yeni ödemelerle kim ne kadar maaş alacak?
Emekli ve memur maaşı zammı için gözler TÜİK’ten gelecek açıklamaya çevrildi. 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba saat... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T16:05+0300
2024-01-01T16:14+0300
ekonomi
maaş
ödeme
emekli
emekli maaşı
memur
memur zammı
memur maaşı
öğretmen
polis
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3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam belli olacak. Asgari ücretin açıklanması sonrası enflasyon verisiyle birlikte diğer maaşlara yapılacak zamlar da netleşecek.Kamuda görev yapan çalışanlar 2024 memur maaş tablosu ile zam hesaplamalarına yoğunlaştı. 6 aylık enflasyon farklı ile en düşük memur maaşı da ve memur emeklisi maaşları da netlik kazanacak.Gözler 2024 enflasyon verilerindeMemur aylıklarında ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere yılda 2 defa artış yapılıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine de 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Aralık enflasyon rakamlarının ardından yeni memur aylıkları da belli olacak. Böylece milyonlarca memur maaşlarını yeni yılda güncellenen tutarla zamlı olarak alabilecek. Aralık ayı enflasyon oranı ise 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından duyurulacak.Zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatacak?Memurlara her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.Memur maaşlarını hesaplama tablosuMemur maaşlarında en önemli etkili olan unsurlar arasında enflasyon farkı yer alıyor. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75, Ekim ayı için yüzde 3.43, Kasım ayı için de yüzde 3.28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33.64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.En düşük Memur (Üni Mezunu) 9/1 : Polis Memuru 8/1 : Cem Küçük, 13 milyon emeklinin merakla beklediği zammı açıkladıEmekli maaşlarına yönelik zam çalışmaları hakkında konuşan Küçük, emeklilerin heyecanla beklediği emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin 000 TL arasında olabileceği konusunda yeni açıklamalarda bulundu.İki önemli noktaya dikkat çeken Küçük, son altı aylık enflasyonun yüzde 40 olarak açıklandığını duyurdu. İkinci olarak, emeklilere genel olarak yüzde 50 zam yapılacağını belirtti. Beklentilere göre 12 bin 000 TL olursa ek bir refah payı söz konusu olmayacak gibi göründüğünü söyledi.Prim günleri konusunda açıklamalarda bulunan Küçük, prim günlerini fazla ödeyen ve az ödeyen kişilere yönelik bir çalışmanın yapıldığını da açıkladı.Küçük, "Daha yüksek prim ödemiş olanların maaşlarına bir miktar ek yapılabilir" dedi.Bunun yanında, SGK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri arasında zam farkının olacağını ve SGK emeklilerine Bağ-Kur emeklilerine göre yüzde 5 daha fazla zam yapılacağını ifade etti. Bu durumun SGK emeklileri için ek bir avantaj sağlayabileceğini aktardı.Asgari ücret 2024 yılında net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-dunya-borsalarinin-madeni-belli-oldu-altindan-iki-kat-daha-degerli-1079235100.html
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2024'ün ilk 6 ayı için öğretmen, polis, hemşire aylıkları ne zaman, ayın kaçında belli olacak, 2024 memur maaşı ne kadar olacak, emekli maaş artışı yüzde kaç olacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, öğretmen maaşı ne kadar olacak, 2024 öğretmen maaşı, 3 ocak enflasyon farkı, enflasyon son dakika
2024'ün ilk 6 ayı için öğretmen, polis, hemşire aylıkları ne zaman, ayın kaçında belli olacak, 2024 memur maaşı ne kadar olacak, emekli maaş artışı yüzde kaç olacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, öğretmen maaşı ne kadar olacak, 2024 öğretmen maaşı, 3 ocak enflasyon farkı, enflasyon son dakika

Milyonları ilgilendiriyor: Cem Küçük rakam verdi, yeni ödemelerle kim ne kadar maaş alacak?

16:05 01.01.2024 (güncellendi: 16:14 01.01.2024)
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
© AA
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Emekli ve memur maaşı zammı için gözler TÜİK’ten gelecek açıklamaya çevrildi. 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba saat 10.00’da belli olacak. Böylece işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?
3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam belli olacak. Asgari ücretin açıklanması sonrası enflasyon verisiyle birlikte diğer maaşlara yapılacak zamlar da netleşecek.
Kamuda görev yapan çalışanlar 2024 memur maaş tablosu ile zam hesaplamalarına yoğunlaştı. 6 aylık enflasyon farklı ile en düşük memur maaşı da ve memur emeklisi maaşları da netlik kazanacak.

Gözler 2024 enflasyon verilerinde

Memur aylıklarında ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere yılda 2 defa artış yapılıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine de 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Aralık enflasyon rakamlarının ardından yeni memur aylıkları da belli olacak. Böylece milyonlarca memur maaşlarını yeni yılda güncellenen tutarla zamlı olarak alabilecek. Aralık ayı enflasyon oranı ise 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından duyurulacak.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatacak?

Memurlara her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.

Memur maaşlarını hesaplama tablosu

Memur maaşlarında en önemli etkili olan unsurlar arasında enflasyon farkı yer alıyor. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75, Ekim ayı için yüzde 3.43, Kasım ayı için de yüzde 3.28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33.64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.
En düşük Memur (Üni Mezunu) 9/1 :
Yüzde 30 zam alırsa 29 bin 819 TL,
Yüzde 40 zam alırsa 32 bin 113,2 TL,
Yüzde 45 zam alırsa 33 bin 260,1 TL,
Yüzde 50 zam alırsa 34 bin 407 TL alacak.
Öğretmen 1/4:

Yüzde 30 zam alırsa 34 bin 650 TL,
Yüzde 40 zam alırsa 37 bin 315,6 TL,
Yüzde 45 zam alırsa 38 bin 648,3 TL,
Yüzde 50 zam alırsa 39 bin 981 TL alacak.
Polis Memuru 8/1 :
Yüzde 30 zam alırsa 38 bin 383 TL,
Yüzde 40 zam alırsa 41 bin 335 TL,
Yüzde 45 zam alırsa 42 bin 811,25 TL,
Yüzde 50 zam alırsa 44 bin 287,5 TL alacak.

Cem Küçük, 13 milyon emeklinin merakla beklediği zammı açıkladı

Emekli maaşlarına yönelik zam çalışmaları hakkında konuşan Küçük, emeklilerin heyecanla beklediği emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin 000 TL arasında olabileceği konusunda yeni açıklamalarda bulundu.
İki önemli noktaya dikkat çeken Küçük, son altı aylık enflasyonun yüzde 40 olarak açıklandığını duyurdu. İkinci olarak, emeklilere genel olarak yüzde 50 zam yapılacağını belirtti. Beklentilere göre 12 bin 000 TL olursa ek bir refah payı söz konusu olmayacak gibi göründüğünü söyledi.
Prim günleri konusunda açıklamalarda bulunan Küçük, prim günlerini fazla ödeyen ve az ödeyen kişilere yönelik bir çalışmanın yapıldığını da açıkladı.
Küçük, "Daha yüksek prim ödemiş olanların maaşlarına bir miktar ek yapılabilir" dedi.
Bunun yanında, SGK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri arasında zam farkının olacağını ve SGK emeklilerine Bağ-Kur emeklilerine göre yüzde 5 daha fazla zam yapılacağını ifade etti. Bu durumun SGK emeklileri için ek bir avantaj sağlayabileceğini aktardı.
Asgari ücret 2024 yılında net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını duyurmuştu.
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