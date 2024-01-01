https://sputniknews.com.tr/20240101/norvec-hukumeti-ukraynaya-dogrudan-silah-satisina-izin-verdi-1079243581.html
Norveç hükümeti, Ukrayna’ya doğrudan silah satışına izin verdi
Norveç hükümeti, Ukrayna’ya doğrudan silah satışına izin verdi
Norveç hükümetinin, yerli üretim silah ve savunma ürünlerinin bugünden itibaren doğrudan Ukrayna’ya satışına izin verdiği belirtildi. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T22:48+0300
2024-01-01T22:48+0300
2024-01-01T22:52+0300
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ukrayna krizi
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silah
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Norveç, 1 Ocak 2024 itibarıyla Ukrayna’ya doğrudan silah satışına onay verdi.Norveç hükümetinin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatının Norveç güvenliği için büyük tehdit oluşturduğu iddia edilirken, “Ukrayna'nın desteği Norveç ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemli. Yasadışı saldırgan savaşın uzama olasılığını öngöremeyiz. Bu yüzden hükümet, Norveç savunma sanayisinden Ukrayna'ya doğrudan silah ve savunma ürünleri satışına izin verilmesine karar verdi” açıklaması yapıldı.Alınan karar sonrası Norveçli şirketler, Ukrayna’ya doğrudan silah ve savunma ürünlerini ihraç etmek için ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na izin başvurusunda bulunabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240101/rusya-disisleri-donetske-yonelik-teror-saldirisina-karisan-herkes-cezalandirilacak-1079240855.html
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norveç, ukrayna krizi, ukrayna, silah
Norveç hükümeti, Ukrayna’ya doğrudan silah satışına izin verdi
22:48 01.01.2024 (güncellendi: 22:52 01.01.2024)
Norveç hükümetinin, yerli üretim silah ve savunma ürünlerinin bugünden itibaren doğrudan Ukrayna’ya satışına izin verdiği belirtildi.
Norveç, 1 Ocak 2024 itibarıyla Ukrayna’ya doğrudan silah satışına onay verdi.
Norveç hükümetinin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatının Norveç güvenliği için büyük tehdit oluşturduğu iddia edilirken, “Ukrayna'nın desteği Norveç ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemli. Yasadışı saldırgan savaşın uzama olasılığını öngöremeyiz. Bu yüzden hükümet, Norveç savunma sanayisinden Ukrayna'ya doğrudan silah ve savunma ürünleri satışına izin verilmesine karar verdi” açıklaması yapıldı.
Alınan karar sonrası Norveçli şirketler, Ukrayna’ya doğrudan silah ve savunma ürünlerini ihraç etmek için ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na izin başvurusunda bulunabilecek.