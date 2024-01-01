https://sputniknews.com.tr/20240101/norvec-hukumeti-ukraynaya-dogrudan-silah-satisina-izin-verdi-1079243581.html

Norveç hükümeti, Ukrayna’ya doğrudan silah satışına izin verdi

Norveç hükümeti, Ukrayna’ya doğrudan silah satışına izin verdi

Norveç hükümetinin, yerli üretim silah ve savunma ürünlerinin bugünden itibaren doğrudan Ukrayna’ya satışına izin verdiği belirtildi. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T22:48+0300

2024-01-01T22:48+0300

2024-01-01T22:52+0300

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Norveç, 1 Ocak 2024 itibarıyla Ukrayna’ya doğrudan silah satışına onay verdi.Norveç hükümetinin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatının Norveç güvenliği için büyük tehdit oluşturduğu iddia edilirken, “Ukrayna'nın desteği Norveç ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemli. Yasadışı saldırgan savaşın uzama olasılığını öngöremeyiz. Bu yüzden hükümet, Norveç savunma sanayisinden Ukrayna'ya doğrudan silah ve savunma ürünleri satışına izin verilmesine karar verdi” açıklaması yapıldı.Alınan karar sonrası Norveçli şirketler, Ukrayna’ya doğrudan silah ve savunma ürünlerini ihraç etmek için ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na izin başvurusunda bulunabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240101/rusya-disisleri-donetske-yonelik-teror-saldirisina-karisan-herkes-cezalandirilacak-1079240855.html

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