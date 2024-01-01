Moskova 2024'e merhaba dedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılbaşı arifesinde olduğu gibi bu yıl da verdiği geleneksel yeni yıl mesajında tüm Rusların yeni yılını kutlarken, “Fikirlerimizde, emeğimizde ve savaşımızda birleştik” ifadelerine yer verdi.