Moskova 2024'e merhaba dedi

31.12.2023 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl aydınlatması
31.12.2023 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl aydınlatması
31.12.2023 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl kutlamaları
31.12.2023 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl kutlamaları
Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Manej meydanındaki yeni yıl kutlamalarına yabancılar da ilgi gösterdi
Manej meydanındaki yeni yıl kutlamalarına yabancılar da ilgi gösterdi
Rusya’nın başkenti Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
01.01.2024 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl kutlamaları
01.01.2024 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl kutlamaları
Başkent Moskova'daki Manej meydanı
Başkent Moskova'daki Manej meydanı
Rusya’nın başkenti Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılbaşı arifesinde olduğu gibi bu yıl da verdiği geleneksel yeni yıl mesajında tüm Rusların yeni yılını kutlarken, “Fikirlerimizde, emeğimizde ve savaşımızda birleştik” ifadelerine yer verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılbaşı arifesinde olduğu gibi bu yıl da verdiği geleneksel yeni yıl mesajında tüm Rusların yeni yılını kutlarken, “Fikirlerimizde, emeğimizde ve savaşımızda birleştik” ifadelerine yer verdi.
31.12.2023 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl aydınlatması
31.12.2023 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl kutlamaları
Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Manej meydanındaki yeni yıl kutlamalarına yabancılar da ilgi gösterdi
Rusya’nın başkenti Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
01.01.2024 VDNKH’da yer alan sergi ve forum alanındaki yeni yıl kutlamaları
Başkent Moskova'daki Manej meydanı
Rusya’nın başkenti Moskova’da vatandaşlar yeni yıla Manej meydanında girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılbaşı arifesinde olduğu gibi bu yıl da verdiği geleneksel yeni yıl mesajında tüm Rusların yeni yılını kutlarken, “Fikirlerimizde, emeğimizde ve savaşımızda birleştik” ifadelerine yer verdi.