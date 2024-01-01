https://sputniknews.com.tr/20240101/mitten-nokta-operasyon-abdullah-el-cundi-yakalandi-1079230212.html
MİT'ten nokta operasyon: Abdullah El Cündi yakalandı
MİT'ten nokta operasyon: Abdullah El Cündi yakalandı
MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T11:04+0300
2024-01-01T11:04+0300
2024-01-01T11:31+0300
türkiye
mit
fırat kalkanı harekatı
zeytin dalı harekatı bölgesi
zeytin dalı harekatı
daeş
terör
operasyon
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MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.İfadesi alınan El Cündi, DEAŞ’ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. Cündi, DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1079229736.html
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mit, fırat kalkanı harekatı, zeytin dalı harekatı bölgesi, zeytin dalı harekatı, daeş, terör, operasyon
mit, fırat kalkanı harekatı, zeytin dalı harekatı bölgesi, zeytin dalı harekatı, daeş, terör, operasyon
MİT'ten nokta operasyon: Abdullah El Cündi yakalandı
11:04 01.01.2024 (güncellendi: 11:31 01.01.2024)
MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı.
MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.
MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.
İfadesi alınan El Cündi, DEAŞ’ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. Cündi, DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi.
El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.