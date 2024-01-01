https://sputniknews.com.tr/20240101/kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-zam-geldi-bogaz-koprulerinin-ucretleri-ne-kadar-oldu-1079231759.html

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi: Boğaz köprülerinin ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi: Boğaz köprülerinin ücretleri ne kadar oldu?

Yeni yılın ilk zammı geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada yeni yılla birlikte köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Peki 2024... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T12:24+0300

2024-01-01T12:24+0300

2024-01-01T13:08+0300

ekonomi

köprü

otoyol

geçiş

zam

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

2024

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Yeni yılın ilk zammı da geldi. Tüm Türkiye, yılbaşı akşamını geride bırakırken; Karayolları Genel Müdürlüğü alınan zam kararını duyurdu. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 Ocak 2024’e ertelenmişti.Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Köprüde geçişler ne kadar oldu?Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlenmiştir. YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlenmiştir.

https://sputniknews.com.tr/20240101/uzmaninda-uyari-benzin-ve-motorine-dev-otv-zammi-geliyor-1079232607.html

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