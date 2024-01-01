https://sputniknews.com.tr/20240101/japonyada-76-buyuklugundeki-depremde-2-kisi-hayatini-kaybetti-1079243256.html

Japonya’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla ev yıkıldı. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T22:40+0300

2024-01-01T22:40+0300

2024-01-01T22:43+0300

japonya

dünya

deprem

tsunami

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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Wajima İtfaiye Departmanı, depremde bölgede bulunan 50’den fazla evin yıkıldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise, 6 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi. Nomi şehrinde yaklaşık 100 kişi kamu binalarına sığınırken, Yamagata eyaletinde yaklaşık 2 bin kişi belediye tesislerine tahliye edildi. Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, imparator ve ailesinin yarın halkı selamlayacağı geleneksel etkinliğin deprem nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de hissedilen deprem bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi JR, Joetsu ve Hokuriku, hatlarındaki tüm hızlı trenlerin yanı sıra Kansai bölgesi ile Horukuri bölgesini birbirine bağlayan sınırlı ekspres trenlerin deprem nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerden gerçekleşmesi planlanan en az 24 uçuşun da iptal edildiği bildirildi. 81 artçı kaydedildiJaponya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 16.10 dolaylarında meydana gelen sarsıntının ardından büyüklüğü 3 ila 6.1 arasında değişen 81 artçı deprem yaşandığını duyururken, yetkiler önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Deprem sonrasında bazı bölgelerde yangın çıkarken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. En az 32 bin 500 haneyi elektriksiz bırakan sarsıntı nedeniyle birçok yapıda maddi hasar meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240101/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1079229736.html

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