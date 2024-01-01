İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu
© İHA / -AW110515İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu
© İHA / -AW110515
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Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için mesajı verildi. On binlerce kişi "İsrail'e lanet" sloganları ile yürüdü. Gösteriye, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan gibi isimler de katıldı.
Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen yürüyüş başladı. Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da katıldı.
100 binden fazla insanın katılmasının beklendiği yürüyüşe, sabah namazından sonra 4 ayrı camiden kortejler halinde hareket edildi. Süleymaniye Cami'nde kılınan sabah namazının ardından da binlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü.
Burada toplananlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atıp, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da alana geldi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak hem şehitlerimizin ruhlarını hayırla yad etmek hem de dünyada eşi benzeri pek rastlanmamış barbarlıkla devam eden soykırımı lanetlemek için sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü'nde milletimizle buluştuk. Elbette bu çabalarımız, gayretlerimiz belki bu zulmün son bulmasına yeterli olmuyor ama en nihayetinde bu yangını az da olsa söndürecek şekilde yani karınca misali destek olmak maksadıyla buradayız. Biliyorsunuz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ve aynı zamanda Baykar olarak bizler hayatımızı özellikle Milli Savunma Sanayii için vakfetmiş bir ekibiz. Bugün yaşadığımız bu zulüm milli savunma sanayiinin, milli teknoloji geliştirme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu, ulusların egemenliği ve bağımsızlığı için gözler önünde seriyor. İsteriz, bu çabamızı bu gayretimizi hem milli savunma sanayii için hem milli teknoloji için tüm toplumda paylaşmak, farkındalığı artırmak en azından daha adil bir dünya için nesiller yetiştirmek. Bunun yanında tüm bu teknoloji geliştirme serüveninin tam manasıyla buluşmasını sağlamak. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek ve Filistin'de devam eden hukuksuz işgal ve barbarca katliamı lanetlemek için buluştuk" dedi.
Yılın ilk sabahında Şehitlerimiz ve Filistinli kardeşlerimiz için toplandık.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 1, 2024
Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.
We gathered on the first morning of the new year to commemorate our martyrs and stand with our Palestinian brothers and sisters.
May our unity and solidarity last… pic.twitter.com/KDj6yNkVy6
Bilal Erdoğan'dan boykot çağrısı
Erdoğan, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğinde de konuştu. Erdoğan şunları aktardı:
"Biz bu sabah İstanbul’dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de dünyada olup bitenlere sessiz kalamayız. Katillerin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, hakkı adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanları ile sulamıştır. Bizler kayıtsız kalamayız. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını da körüklemeye çalışanların kim olduğunu biliyoruz. Bizler bir sabah karanlık aydı Filistin’in bizim için önemini öğreneceğimize, çocuklarımıza aktaracağımıza söz veriyoruz. Birliğimizi pekiştireceğimize, boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. En büyük silahımız doğamız. İnşallah mücadelemizi dualarımız ile taçlandıracağız. Yolumuzu aydınlatan bütün şehitlerimize selam olsun."
Filistin'den teşekkür
Alanda kalabalığa hitap eden Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Davamıza devam edeceğiz zaferi kazanana kadar. Direniş devam edecek. Netanyahu katili ve çeteleri tarihin çöplüğüne gidecektir. Bütün Türk halkına teşekkür ederiz. Desteğiniz, duygularınız için teşekkür ederiz. Allah Gazze’yi korusun" açıklamasını yaptı.