İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
09:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
12:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
22:09
3 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
22:37
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
22:46
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
23:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
23:39
1 dk
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:52
14 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240101/istanbulda-tarihi-yuruyus-binlerce-kisi-hayatini-kaybeden-turk-askerler-ve-filistin-icin-bulustu-1079230995.html
İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu
İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için mesajı verildi. On binlerce kişi "İsrail'e lanet" sloganları ile yürüdü... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T12:03+0300
2024-01-01T12:03+0300
türkiye
berat albayrak
selçuk bayraktar
milli irade platformu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
protesto
protesto gösterisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079231164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1975c266886954ffc654b8033a667c64.jpg
Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen yürüyüş başladı. Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da katıldı.100 binden fazla insanın katılmasının beklendiği yürüyüşe, sabah namazından sonra 4 ayrı camiden kortejler halinde hareket edildi. Süleymaniye Cami'nde kılınan sabah namazının ardından da binlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü.Burada toplananlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atıp, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti.Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da alana geldi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak hem şehitlerimizin ruhlarını hayırla yad etmek hem de dünyada eşi benzeri pek rastlanmamış barbarlıkla devam eden soykırımı lanetlemek için sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü'nde milletimizle buluştuk. Elbette bu çabalarımız, gayretlerimiz belki bu zulmün son bulmasına yeterli olmuyor ama en nihayetinde bu yangını az da olsa söndürecek şekilde yani karınca misali destek olmak maksadıyla buradayız. Biliyorsunuz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ve aynı zamanda Baykar olarak bizler hayatımızı özellikle Milli Savunma Sanayii için vakfetmiş bir ekibiz. Bugün yaşadığımız bu zulüm milli savunma sanayiinin, milli teknoloji geliştirme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu, ulusların egemenliği ve bağımsızlığı için gözler önünde seriyor. İsteriz, bu çabamızı bu gayretimizi hem milli savunma sanayii için hem milli teknoloji için tüm toplumda paylaşmak, farkındalığı artırmak en azından daha adil bir dünya için nesiller yetiştirmek. Bunun yanında tüm bu teknoloji geliştirme serüveninin tam manasıyla buluşmasını sağlamak. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek ve Filistin'de devam eden hukuksuz işgal ve barbarca katliamı lanetlemek için buluştuk" dedi.Bilal Erdoğan'dan boykot çağrısıErdoğan, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğinde de konuştu. Erdoğan şunları aktardı:Filistin'den teşekkürAlanda kalabalığa hitap eden Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Davamıza devam edeceğiz zaferi kazanana kadar. Direniş devam edecek. Netanyahu katili ve çeteleri tarihin çöplüğüne gidecektir. Bütün Türk halkına teşekkür ederiz. Desteğiniz, duygularınız için teşekkür ederiz. Allah Gazze’yi korusun" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/mitten-nokta-operasyon-abdullah-el-cundi-yakalandi-1079230212.html
türkiye
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079231164_366:0:1806:1080_1920x0_80_0_0_d811295872e0ae1cd3e48bb72f8c39dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
berat albayrak, selçuk bayraktar, milli irade platformu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, protesto, protesto gösterisi, yürüyüş
berat albayrak, selçuk bayraktar, milli irade platformu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, protesto, protesto gösterisi, yürüyüş

İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu

12:03 01.01.2024
© İHA / -AW110515İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu
İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
© İHA / -AW110515
Abone ol
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için mesajı verildi. On binlerce kişi "İsrail'e lanet" sloganları ile yürüdü. Gösteriye, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan gibi isimler de katıldı.
Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen yürüyüş başladı. Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da katıldı.
100 binden fazla insanın katılmasının beklendiği yürüyüşe, sabah namazından sonra 4 ayrı camiden kortejler halinde hareket edildi. Süleymaniye Cami'nde kılınan sabah namazının ardından da binlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü.
Burada toplananlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atıp, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da alana geldi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak hem şehitlerimizin ruhlarını hayırla yad etmek hem de dünyada eşi benzeri pek rastlanmamış barbarlıkla devam eden soykırımı lanetlemek için sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü'nde milletimizle buluştuk. Elbette bu çabalarımız, gayretlerimiz belki bu zulmün son bulmasına yeterli olmuyor ama en nihayetinde bu yangını az da olsa söndürecek şekilde yani karınca misali destek olmak maksadıyla buradayız. Biliyorsunuz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ve aynı zamanda Baykar olarak bizler hayatımızı özellikle Milli Savunma Sanayii için vakfetmiş bir ekibiz. Bugün yaşadığımız bu zulüm milli savunma sanayiinin, milli teknoloji geliştirme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu, ulusların egemenliği ve bağımsızlığı için gözler önünde seriyor. İsteriz, bu çabamızı bu gayretimizi hem milli savunma sanayii için hem milli teknoloji için tüm toplumda paylaşmak, farkındalığı artırmak en azından daha adil bir dünya için nesiller yetiştirmek. Bunun yanında tüm bu teknoloji geliştirme serüveninin tam manasıyla buluşmasını sağlamak. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek ve Filistin'de devam eden hukuksuz işgal ve barbarca katliamı lanetlemek için buluştuk" dedi.

Bilal Erdoğan'dan boykot çağrısı

Erdoğan, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğinde de konuştu. Erdoğan şunları aktardı:
"Biz bu sabah İstanbul’dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de dünyada olup bitenlere sessiz kalamayız. Katillerin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, hakkı adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanları ile sulamıştır. Bizler kayıtsız kalamayız. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını da körüklemeye çalışanların kim olduğunu biliyoruz. Bizler bir sabah karanlık aydı Filistin’in bizim için önemini öğreneceğimize, çocuklarımıza aktaracağımıza söz veriyoruz. Birliğimizi pekiştireceğimize, boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. En büyük silahımız doğamız. İnşallah mücadelemizi dualarımız ile taçlandıracağız. Yolumuzu aydınlatan bütün şehitlerimize selam olsun."

Filistin'den teşekkür

Alanda kalabalığa hitap eden Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Davamıza devam edeceğiz zaferi kazanana kadar. Direniş devam edecek. Netanyahu katili ve çeteleri tarihin çöplüğüne gidecektir. Bütün Türk halkına teşekkür ederiz. Desteğiniz, duygularınız için teşekkür ederiz. Allah Gazze’yi korusun" açıklamasını yaptı.
Türk askeri, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
TÜRKİYE
MİT'ten nokta operasyon: Abdullah El Cündi yakalandı
11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала