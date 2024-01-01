https://sputniknews.com.tr/20240101/istanbulda-tarihi-yuruyus-binlerce-kisi-hayatini-kaybeden-turk-askerler-ve-filistin-icin-bulustu-1079230995.html

İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu

İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için mesajı verildi. On binlerce kişi "İsrail'e lanet" sloganları ile yürüdü... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T12:03+0300

2024-01-01T12:03+0300

2024-01-01T12:03+0300

türkiye

berat albayrak

selçuk bayraktar

milli irade platformu

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

protesto

protesto gösterisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079231164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1975c266886954ffc654b8033a667c64.jpg

Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen yürüyüş başladı. Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da katıldı.100 binden fazla insanın katılmasının beklendiği yürüyüşe, sabah namazından sonra 4 ayrı camiden kortejler halinde hareket edildi. Süleymaniye Cami'nde kılınan sabah namazının ardından da binlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü.Burada toplananlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atıp, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti.Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da alana geldi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak hem şehitlerimizin ruhlarını hayırla yad etmek hem de dünyada eşi benzeri pek rastlanmamış barbarlıkla devam eden soykırımı lanetlemek için sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü'nde milletimizle buluştuk. Elbette bu çabalarımız, gayretlerimiz belki bu zulmün son bulmasına yeterli olmuyor ama en nihayetinde bu yangını az da olsa söndürecek şekilde yani karınca misali destek olmak maksadıyla buradayız. Biliyorsunuz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ve aynı zamanda Baykar olarak bizler hayatımızı özellikle Milli Savunma Sanayii için vakfetmiş bir ekibiz. Bugün yaşadığımız bu zulüm milli savunma sanayiinin, milli teknoloji geliştirme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu, ulusların egemenliği ve bağımsızlığı için gözler önünde seriyor. İsteriz, bu çabamızı bu gayretimizi hem milli savunma sanayii için hem milli teknoloji için tüm toplumda paylaşmak, farkındalığı artırmak en azından daha adil bir dünya için nesiller yetiştirmek. Bunun yanında tüm bu teknoloji geliştirme serüveninin tam manasıyla buluşmasını sağlamak. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek ve Filistin'de devam eden hukuksuz işgal ve barbarca katliamı lanetlemek için buluştuk" dedi.Bilal Erdoğan'dan boykot çağrısıErdoğan, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğinde de konuştu. Erdoğan şunları aktardı:Filistin'den teşekkürAlanda kalabalığa hitap eden Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Davamıza devam edeceğiz zaferi kazanana kadar. Direniş devam edecek. Netanyahu katili ve çeteleri tarihin çöplüğüne gidecektir. Bütün Türk halkına teşekkür ederiz. Desteğiniz, duygularınız için teşekkür ederiz. Allah Gazze’yi korusun" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/mitten-nokta-operasyon-abdullah-el-cundi-yakalandi-1079230212.html

türkiye

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berat albayrak, selçuk bayraktar, milli irade platformu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, protesto, protesto gösterisi, yürüyüş