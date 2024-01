İstanbul'da tarihi yürüyüş: Binlerce kişi, hayatını kaybeden Türk askerler ve Filistin için buluştu

Yılın ilk sabahında Şehitlerimiz ve Filistinli kardeşlerimiz için toplandık.



Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.



We gathered on the first morning of the new year to commemorate our martyrs and stand with our Palestinian brothers and sisters.



May our unity and solidarity last… pic.twitter.com/KDj6yNkVy6