https://sputniknews.com.tr/20240101/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-olenlerin-sayisi-22-bine-yaklasti-1079238511.html

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 22 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 22 bine yaklaştı

İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 156 artarken 22 bin... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T17:35+0300

2024-01-01T17:35+0300

2024-01-01T17:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

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İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 156 artarken 22 bin 978’e ulaştı. Aralarında 326 kişinin sağlık uzmanı olduğu belirtildi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, “İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 978’e, yaralı sayısı da 57 bin 697’ye çıktı. Son 24 saatte 156 kişi öldürülürken 246 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.İsrail ordusunun “150 sağlık merkezine zarar verdiğini, 30’unun tamamen faaliyet dışı kaldığını” kaydeden el-Kudra, öldürülenler arasında 326’sının sağlık uzmanı olduğuna dikkat çekti.İsrail saldırılarında 326 sağlık personelinin öldüğünü ve 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastanenin hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240101/israil-gazzedeki-29-askerini-yanlislikla-oldurdu-1079233992.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, ortadoğu, doğu akdeniz