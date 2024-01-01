https://sputniknews.com.tr/20240101/israil-gazzedeki-29-askerini-yanlislikla-oldurdu-1079233992.html

İsrail, Gazze'deki 29 askerini ‘yanlışlıkla’ öldürdü

İsrail, Gazze'deki 29 askerini ‘yanlışlıkla’ öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda ‘yanlışlıkla’ öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T14:07+0300

2024-01-01T14:07+0300

2024-01-01T14:07+0300

israil- filistin çatışması

israil ordusu

israil ordusu (idf)

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doğu akdeniz

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu.Askerlerden 18'inin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, diğer askerlerin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi, zırhlı araçların altında kalması gibi çeşitli kazalarda öldüğü belirtildi. IDF tarafından açıklanan verilere göre kara operasyonunun başlamasından bu yana her hafta 2-6 asker çeşitli nedenlerle yanlışlıkla öldürüldü. IDF, bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi gibi nedenlerle söz konusu kazaların meydana geldiğini açıkladı.İsrail ordusunun kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısı ise 170’e ulaştı.⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail’e 20’den fazla roket atıldıİsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail topraklarına 20’den fazla roket atıldığı belirtildi. Roketlerin büyük bir kısmını Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin güneyinde sınıra yakın bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Sağlık yetkilileri tarafından şu ana kadar yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

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israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, doğu akdeniz