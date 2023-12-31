https://sputniknews.com.tr/20231231/yeni-zelanda-2024e-merhaba-dedi-1079221404.html
Yeni Zelanda, 2024’e “Merhaba” dedi
Yeni Zelanda, 2024’e “Merhaba” dedi
Yeni Zelanda, 2024’e binlerce kişinin geri sayımının ardından “merhaba” dedi. 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T14:56+0300
2023-12-31T14:56+0300
2023-12-31T14:56+0300
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Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi. Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.Aynı zamanda yeni yıla ilk girecek ülkelerden Avustralya’da kutlamalar kapsamında düzenlenecek gösteriler heyecanla bekleniyor. Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde 2024 öncesi saat 9'da havai fişek gösterisi düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231231/foto-galeri--2023un-hafizaya-kazinan-kareleri-1078582847.html
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yeni yıl, yeni yıl, 2024, yeni zelanda, avustralya
yeni yıl, yeni yıl, 2024, yeni zelanda, avustralya
Yeni Zelanda, 2024’e “Merhaba” dedi
Yeni Zelanda, 2024’e binlerce kişinin geri sayımının ardından “merhaba” dedi.
Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi. Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi.
Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.
Aynı zamanda yeni yıla ilk girecek ülkelerden Avustralya’da kutlamalar kapsamında düzenlenecek gösteriler heyecanla bekleniyor.
Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde 2024 öncesi saat 9'da havai fişek gösterisi düzenlendi.