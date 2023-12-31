https://sputniknews.com.tr/20231231/resmi-gazetede-yayimlandi-cig-sut-ile-ilgili-karar-31-aralik-2028e-uzatildi-1079211365.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiğ süt ile ilgili karar 31 Aralık 2028'e uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiğ süt ile ilgili karar 31 Aralık 2028'e uzatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T11:16+0300
2023-12-31T11:16+0300
2023-12-31T11:17+0300
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çiğ
süt
süt fiyatları
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı.Öte yandan, yine Bakanlıkça hazırlanan 'İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu yönetmelik, halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kuralları ile ilgili usul ve esasları belirliyor.Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 'Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği' kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyallere ilişkin hükmün yürürlüğe giriş tarihi 31 Aralık 2028'e ertelendi.
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çiğ, süt, süt fiyatları, resmî gazete
çiğ, süt, süt fiyatları, resmî gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiğ süt ile ilgili karar 31 Aralık 2028'e uzatıldı
11:16 31.12.2023 (güncellendi: 11:17 31.12.2023)
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece çiğ sütün işlenmesine yönelik bazı özel hijyen kurallarına uyum konusunda süre uzatımına gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı.
Öte yandan, yine Bakanlıkça hazırlanan 'İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu yönetmelik, halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kuralları ile ilgili usul ve esasları belirliyor.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 'Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği' kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyallere ilişkin hükmün yürürlüğe giriş tarihi 31 Aralık 2028'e ertelendi.