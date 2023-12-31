https://sputniknews.com.tr/20231231/masak-baskanligina-40-personel-alinacak-1079210633.html

MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak

MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nda 40 personel istihdam edilecek. 31.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

masak

istihdam

işe alım

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na 40 personel alınacak.Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.Başvurular ne zaman?Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.

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