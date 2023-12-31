https://sputniknews.com.tr/20231231/masak-baskanligina-40-personel-alinacak-1079210633.html
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nda 40 personel istihdam edilecek. 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T10:18+0300
2023-12-31T10:18+0300
2023-12-31T10:27+0300
türkiye
masak
istihdam
işe alım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_2:0:1310:736_1920x0_80_0_0_2808c9c883367a2624abe2227e4fc343.png
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na 40 personel alınacak.Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.Başvurular ne zaman?Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231231/yeni-yilin-uzlastirmaci-ucret-tarifesi-belli-oldu-2024-yilinda-uzlastirmacilar-ne-kadar-alacak-1079209143.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_165:0:1146:736_1920x0_80_0_0_263b5bf7ab5dba1304df50125095d92b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
masak nedir, masak 40 personel, masak işe alım, masak iş başvurusu tarihi ne zaman
masak nedir, masak 40 personel, masak işe alım, masak iş başvurusu tarihi ne zaman
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak
10:18 31.12.2023 (güncellendi: 10:27 31.12.2023)
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nda 40 personel istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na 40 personel alınacak.
Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.
Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.