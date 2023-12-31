https://sputniknews.com.tr/20231231/israil-disisleri-bakanini-degistiriyor-1079220663.html
İsrail Dışişleri Bakanı’nı değiştiriyor
İsrail Dışişleri Bakanı’nı değiştiriyor
İsrail hükümeti, ülkenin mevcut Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in görevinden alınarak yerine Enerji Bakanı Israel Katz’ın getirilmesini onayladı. 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T14:48+0300
2023-12-31T14:48+0300
2023-12-31T14:48+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
israil dışişleri bakanlığı
eli cohen
israel katz
benyamin netanyahu
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Hükümet basın servisinin bildirdiğine göre, bugüne kadar bakanlığın başında bulunan Eli Cohen'in yerini, şu anda Enerji Bakanlığı'nın başında bulunan Israel Katz alacak.Yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bu sabah (31 Aralık 2023 Pazar) bakan İsrael Katz'ın yerine Bakan Eli Cohen'in Enerji ve Altyapı Bakanı olarak atanmasını ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in yerine Katz'ın Dışişleri Bakanı olarak getirilmesini onayladığı aktarıldı.Bu atamaların İsrail parlamentosu Knesset'in onayına tabi olduğu hatırlatılırken, aynı zamanda yeni enerji bakanı Cohen’in, yeni makamının toplantılara katılmayı gerektirmese de, ülke için en önemli kararların tartışıldığı kilit bakanların katılımıyla gerçekleştirilen savaş kabinesindeki katılımının süreceği ifade edildi.68 yaşındaki Katz, 1998'den bu yana Likud partisi listelerinden Knesset'e seçilirken, 2019-2020 yılları arasında İsrail Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.Filistin ve İran konusunda sertlik yanlısı olarak bilinen Katz, tarım bakanı olarak 2005 yılında Gazze Şeridi ile tek taraflı ayrılma planına karşı çıkmış, enerji bakanı olarak da su ve elektrik kaynakları açısından Gazze’nin ablukaya alınmasını desteklemişti.Bununla birlikte yine sert açıklamalarıyla son dçnemde gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’nde yaşananlara tepki veren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin 'dünya barışı için tehdit' olduğunu dile getirmiş, Guterres’i Filistinli terör örgütü Hamas'ı desteklemekle suçlayarak istifasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-israil-filistin-catismasinda-neler-yasandi-1078750400.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil dışişleri bakanlığı, eli cohen, israel katz, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil dışişleri bakanlığı, eli cohen, israel katz, benyamin netanyahu
İsrail Dışişleri Bakanı’nı değiştiriyor
İsrail hükümeti, ülkenin mevcut Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in görevinden alınarak yerine Enerji Bakanı Israel Katz’ın getirilmesini onayladı.
Hükümet basın servisinin bildirdiğine göre, bugüne kadar bakanlığın başında bulunan Eli Cohen'in yerini, şu anda Enerji Bakanlığı'nın başında bulunan Israel Katz alacak.
Yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bu sabah (31 Aralık 2023 Pazar) bakan İsrael Katz'ın yerine Bakan Eli Cohen'in Enerji ve Altyapı Bakanı olarak atanmasını ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in yerine Katz'ın Dışişleri Bakanı olarak getirilmesini onayladığı aktarıldı.
Bu atamaların İsrail parlamentosu Knesset'in onayına tabi olduğu hatırlatılırken, aynı zamanda yeni enerji bakanı Cohen’in, yeni makamının toplantılara katılmayı gerektirmese de, ülke için en önemli kararların tartışıldığı kilit bakanların katılımıyla gerçekleştirilen savaş kabinesindeki katılımının süreceği ifade edildi.
68 yaşındaki Katz, 1998'den bu yana Likud partisi listelerinden Knesset'e seçilirken, 2019-2020 yılları arasında İsrail Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.
Filistin ve İran konusunda sertlik yanlısı olarak bilinen Katz, tarım bakanı olarak 2005 yılında Gazze Şeridi ile tek taraflı ayrılma planına karşı çıkmış, enerji bakanı olarak da su ve elektrik kaynakları açısından Gazze’nin ablukaya alınmasını desteklemişti.
Bununla birlikte yine sert açıklamalarıyla son dçnemde gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’nde yaşananlara tepki veren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin 'dünya barışı için tehdit' olduğunu dile getirmiş, Guterres’i Filistinli terör örgütü Hamas'ı desteklemekle suçlayarak istifasını istemişti.