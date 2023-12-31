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- Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2023 özel sayfasında.
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2023, Türkiye'nin turizmde rekor yılı oldu: Tüm zamanların en çok ziyaretçine ulaşıldı
2023, Türkiye'nin turizmde rekor yılı oldu: Tüm zamanların en çok ziyaretçine ulaşıldı
Türkiye, 2023 turizm hedefleri 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan etmişti. İlk 11 ayda Türkiye 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:46+0300
2023-12-31T13:46+0300
2023'te neler oldu?
turizm
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
rus turist
alman turist
istatistik
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Pandeminin etkisi ile hedeflerini erteleyen Türk turizmi bu yıl hedeflerini ulaşmayı başardı. Türkiye 2023 yılının 11 ayında toplam 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424’ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102’sini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.82 artış yaşandı.En çok gelen Ruslar olduTürkiye’ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 23.02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8.73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12.44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.Önceki 4 yılın ziyaretçi tablosu nasıldı?Turizm Bakanlığı'nın 2019 yabancı ziyaretçi verilerine göre ise; 2018 yılındaki toparlanma 2019’da da devam etmişti. Türkiye turizmde 2019 yılında toplam 51 milyon 700 bin ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşmıştı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer almıştı. Almanya 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü olmuştu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izlemişti.2020’de ziyaretçi sayısı 15 milyonda kaldıDünyayı etkisi alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe, 'Güvenli Turizm' uygulamasını başlatan Türkiye'ye 2020'de gelen yurtdışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 olmuştu. En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya olmuştu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etmişti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izlemişti. Pandemi sonrası ilk yıl: 2021Türkiye 2021 yılında ise, bir önceki yıla oranla yüzde 88.08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlamıştı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103.02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar olmuştu. 2021 yılından Rusya 4 milyon 694 bin 422 kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olurken, Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, Ukrayna ise 2 milyon 60 bin kişi ile üçüncü sırada yer almıştı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izlemişti.2022: Hedefe ulaşıldıTUİK'in açıkladığı rakamlara göre 2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişi olmuştu. Bunların yüzde 13,7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştu.
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turizm, türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, rus turist, alman turist, istatistik
turizm, türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, rus turist, alman turist, istatistik

2023, Türkiye'nin turizmde rekor yılı oldu: Tüm zamanların en çok ziyaretçine ulaşıldı

13:46 31.12.2023
© AA / Fatih HepokurTurizm
Turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© AA / Fatih Hepokur
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Türkiye, 2023 turizm hedefleri 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan etmişti. İlk 11 ayda Türkiye 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424’ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102’sini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
Pandeminin etkisi ile hedeflerini erteleyen Türk turizmi bu yıl hedeflerini ulaşmayı başardı. Türkiye 2023 yılının 11 ayında toplam 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424’ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102’sini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.82 artış yaşandı.

En çok gelen Ruslar oldu

Türkiye’ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 23.02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8.73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12.44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

Önceki 4 yılın ziyaretçi tablosu nasıldı?

Turizm Bakanlığı'nın 2019 yabancı ziyaretçi verilerine göre ise; 2018 yılındaki toparlanma 2019’da da devam etmişti. Türkiye turizmde 2019 yılında toplam 51 milyon 700 bin ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşmıştı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer almıştı. Almanya 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü olmuştu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izlemişti.

2020’de ziyaretçi sayısı 15 milyonda kaldı

Dünyayı etkisi alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe, 'Güvenli Turizm' uygulamasını başlatan Türkiye'ye 2020'de gelen yurtdışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 olmuştu. En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya olmuştu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etmişti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izlemişti.

Pandemi sonrası ilk yıl: 2021

Türkiye 2021 yılında ise, bir önceki yıla oranla yüzde 88.08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlamıştı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103.02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar olmuştu. 2021 yılından Rusya 4 milyon 694 bin 422 kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olurken, Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, Ukrayna ise 2 milyon 60 bin kişi ile üçüncü sırada yer almıştı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izlemişti.

2022: Hedefe ulaşıldı

TUİK'in açıkladığı rakamlara göre 2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişi olmuştu. Bunların yüzde 13,7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştu.
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