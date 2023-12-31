https://sputniknews.com.tr/20231231/2023-ozet---cumhurbaskani-erdogan-2023de-21-yurt-disi-gezisi-duzenledi--1078640445.html

2023 ÖZETİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 21 yurt dışı gezisi düzenledi

2023 ÖZETİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 21 yurt dışı gezisi düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında 15 ülkeye 21 gezi gerçekleştirdi. Erdoğan 6 Şubat depremi ve genel seçimler nedeniyle 2023 yılında ilk gezisini... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:39+0300

2023-12-31T13:39+0300

2023-12-31T13:40+0300

2023'te neler oldu?

recep tayyip erdoğan

macaristan

yurtdışı

yurtdışı seyahat

resmi tören

resmi ziyaret

ikili ilişkiler

ikili görüşme

ikili toplantılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında da yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan 15 ülkeye 21 gezi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretleri 2023 yılının ikinci yarısında yoğunlaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin getirdiği yoğunluk sebebiyle 2023 yılının ilk 5 ayında hiçbir yurtdışı gezi düzenlemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden seçilen Erdoğan gelenek gereği ilk gezisini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’a gerçekleştirdi. Erdoğan Mayıs ayında gerçekleşen seçimler sonrası yemin edip göreve başladıktan sonra bu iki ülkeye gitti.Körfez ülkeleri turu: Hedef ticaret ve yatırımların artırılması olduCumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu kapsamında 17 Temmuz 2023 günü Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında varılan anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Erdoğan, tur kapsamında 18 Temmuz 2023 günü Katar’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmî törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Cumhurbaşkanı, ardından 19 Temmuz 2023 günü Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçti. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmî törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Ziyaretin temel odağı ülkeler arası ticaretin ve yatırımların artırılması oldu.Erdoğan-Putin Soçi’de buluştu: Tahıl anlaşmasından, doğalgaz transfer merkezine yoğun gündemErdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetine icabetle 4 Eylül 2023 tarihinde Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Soçi şehrinde, Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, baş başa görüşmelerinin öncesinde açıklama yaptı. İkili, gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.2017’den bu yana hızla genişleyen işbirliğine sahip Türkiye ve Rusya’nın liderlerini Soçi’deki bu görüşmede tahıl koridorundan, doğalgaz transfer merkezine pek çok konuyu masaya yatırdı. Ayrıca iki ülkenin mega projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yol haritası üzerinden geçildi. Türkiye’nin yaşadığı Şubat depremleri sonrasında Türk ve Rus devletleri arasındaki dayanışma da liderlerin gündemindeydi.Erdoğan, Macaristan Kuruluş günü etkinliğine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere 20 Ağustos 2023 tarihinde Macaristan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı’nda bir araya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban başkanlığında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.G20 için Hindistan’a gittiErdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 8-10 Eylül 2023 tarihlerinde Hindistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi ikili temasları kapsamında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.BM Zirvesi için ABD’ye gittiCumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere 16-20 Eylül 2023 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, BM 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği ABD’de ikili temasları kapsamında, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.Nahçıvan ziyaretiCumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk gezisini Azerbaycan’a yapan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi’ne katılmak üzere 02-03 Kasım 2023 tarihilerinde Kazakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyevve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 03 Kasım 2023 Cuma günü Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak üzere 08-09 Kasım 2023 tarihlerinde Özbekistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.Körfez İşbirliği Konseyi 44. ZirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin 9. Toplantısı vesilesiyle, 4-5 Aralık 2023 tarihlerinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk günü Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Lusail Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Dokuzuncu Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından, Doha'da bulunan 'EXPO 2023' fuar alanını da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Doha’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi’ne katılarak bir konuşma yaptı.Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti: Vizesiz ada ve çözüm mesajıErdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı vesilesiyle 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından resmî törenle karşılandı. İki lider karşılamanın ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Atina’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti.Söz konusu ziyaretten ‘çözüm’ mesajı çıktı. Görüşme sonrası açıklama yapan Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Erdoğan ise Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi; "Aramızda çözülemeyecek sorun yok” dedi.İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad’da toplandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere, 11 Kasım 2023 tarihinde Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Almanya ziyaretiErdoğan, 17 Kasım 2023 tarihinde Almanya’ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Almanya Başbakanı Scholz ile baş başa görüştü. Erdoğan ve Scholz daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un davetine icabetle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’e resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından resmî törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanındaki karşılama töreninin ardından, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.İklim zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Expo City Dubai’de gerçekleştirilen zirvede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile görüştü.NATO zirvesine de katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius’ta gerçekleşen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 10-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk günü İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’leüçlü görüşme gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci gün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.Son ziyaret Macaristan’a: Hedef 6 milyar ticaret hacmiErdoğan 2023 yılının son ziyaretini Macaristan’a gerçekleştirdi. Erdoğan Macaristan-Türkiye 6’ncı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak için Macaristan’a gitti. Toplantı sonrasında Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini, 6 milyar dolara ulaştırma hedefi vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-tbmm-2023-yilinda-iki-yasama-donemi-yasadi---1078637010.html

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

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