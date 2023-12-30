https://sputniknews.com.tr/20231230/venezuella-disisleri-turkiye-ile-yapilan-anlasmalar-ekonomik-ve-sosyal-kalkinmaya-katki-sagliyor-1079194967.html

Venezüella Dışişleri: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor

Venezüella Dışişleri: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor

Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, Caracas ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutladı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T13:33+0300

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2023-12-30T13:33+0300

türkiye

venezüella

venezüella dışişleri bakanlığı

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

caracas

türkiye

ankara

recep tayyip erdoğan

nicolas maduro

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Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 29 Aralık'ta Caracas ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlayarak yaptığı açıklamada, Venezüellave Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların her iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Gil sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Temmuz ayında Venezüella ve Türkiye, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik bir anlaşma imzaladıktan sonra aralarındaki ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma kararı almışlardı.Venezüella'dan Türkiye'ye yapılan ithalat 2022'de 691 milyon dolara ulaşarak 2021'e göre yüzde 25 artış gösterdi. Venezüella ve Türkiye ayrıca savunma, sağlık, enerji, ticaret, finans, eğitim, bilim, kültür, balıkçılık, alüminyum, otomotiv sektörü, madencilik, su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanlarda da işbirliğini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230125/venezuella-devlet-baskani-maduro-turk-halki-bilmeli-ki-erdogani-cok-seviyoruz--1066144273.html

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venezüella, venezüella dışişleri bakanlığı, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, caracas, türkiye, ankara, recep tayyip erdoğan, nicolas maduro