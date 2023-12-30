https://sputniknews.com.tr/20231230/venezuella-disisleri-turkiye-ile-yapilan-anlasmalar-ekonomik-ve-sosyal-kalkinmaya-katki-sagliyor-1079194967.html
Venezüella Dışişleri: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor
Venezüella Dışişleri: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor
Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, Caracas ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutladı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T13:33+0300
2023-12-30T13:33+0300
2023-12-30T13:33+0300
türkiye
venezüella
venezüella dışişleri bakanlığı
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
caracas
türkiye
ankara
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nicolas maduro
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Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 29 Aralık'ta Caracas ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlayarak yaptığı açıklamada, Venezüellave Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların her iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Gil sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Temmuz ayında Venezüella ve Türkiye, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik bir anlaşma imzaladıktan sonra aralarındaki ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma kararı almışlardı.Venezüella'dan Türkiye'ye yapılan ithalat 2022'de 691 milyon dolara ulaşarak 2021'e göre yüzde 25 artış gösterdi. Venezüella ve Türkiye ayrıca savunma, sağlık, enerji, ticaret, finans, eğitim, bilim, kültür, balıkçılık, alüminyum, otomotiv sektörü, madencilik, su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanlarda da işbirliğini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/venezuella-devlet-baskani-maduro-turk-halki-bilmeli-ki-erdogani-cok-seviyoruz--1066144273.html
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venezüella, venezüella dışişleri bakanlığı, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, caracas, türkiye, ankara, recep tayyip erdoğan, nicolas maduro
venezüella, venezüella dışişleri bakanlığı, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, caracas, türkiye, ankara, recep tayyip erdoğan, nicolas maduro
Venezüella Dışişleri: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor
Venezüella Dışişleri Bakanı Gil, Caracas ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutladı.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 29 Aralık'ta Caracas ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlayarak yaptığı açıklamada, Venezüellave Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların her iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Gil sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
Türkiye ile Venezüella arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 73. yıldönümü çerçevesinde, 19. yüzyılda kurulan, işbirliği ve diyaloğa olanak sağlayan bu bağları kutlamak ve tebrik etmek istiyoruz. Ve halklarımız için bir refah ve mutluluk inşa etmek amacıyla karşılıklı saygı ve dayanışma yolunda ilerlememizi sağlayan uluslarımızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere her iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları ve mutabakatları da kutluyoruz.
Temmuz ayında Venezüella ve Türkiye, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik bir anlaşma imzaladıktan sonra aralarındaki ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma kararı almışlardı.
Venezüella'dan Türkiye'ye yapılan ithalat 2022'de 691 milyon dolara ulaşarak 2021'e göre yüzde 25 artış gösterdi. Venezüella ve Türkiye ayrıca savunma, sağlık, enerji, ticaret, finans, eğitim, bilim, kültür, balıkçılık, alüminyum, otomotiv sektörü, madencilik, su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanlarda da işbirliğini sürdürüyor.