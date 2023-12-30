https://sputniknews.com.tr/20231230/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrini-bombaladi-2-cocuk-oldu-1079196449.html

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrini bombaladı: 2 çocuk öldü

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrini bombaladı: 2 çocuk öldü

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Belgorod şehrinin merkezine düzenlediği saldırı sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T15:21+0300

2023-12-30T15:21+0300

2023-12-30T15:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

belgorod

vyaçeslav gladkov

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5166efa711a28a3b558402689f6c6dd.jpg

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna birliklerinin Belgorod'un merkezini vurduğunu ve saldırı sonucunda iki çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.Gladkov açıklamasında göre olay sonucunda yaralıların da olduğunu dile getirerek bombardımanda birkaç merminin yerleşim bölgelerine isabet ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231230/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-kiev-rejiminin-sonu-hizla-yaklasiyor-1079195500.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, vyaçeslav gladkov, çocuk