https://sputniknews.com.tr/20231230/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrini-bombaladi-2-cocuk-oldu-1079196449.html
Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrini bombaladı: 2 çocuk öldü
Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrini bombaladı: 2 çocuk öldü
Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Belgorod şehrinin merkezine düzenlediği saldırı sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T15:21+0300
2023-12-30T15:21+0300
2023-12-30T15:23+0300
ukrayna krizi
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belgorod
vyaçeslav gladkov
çocuk
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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna birliklerinin Belgorod'un merkezini vurduğunu ve saldırı sonucunda iki çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.Gladkov açıklamasında göre olay sonucunda yaralıların da olduğunu dile getirerek bombardımanda birkaç merminin yerleşim bölgelerine isabet ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-kiev-rejiminin-sonu-hizla-yaklasiyor-1079195500.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, vyaçeslav gladkov, çocuk
ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, vyaçeslav gladkov, çocuk
Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrini bombaladı: 2 çocuk öldü
15:21 30.12.2023 (güncellendi: 15:23 30.12.2023)
Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Belgorod şehrinin merkezine düzenlediği saldırı sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna birliklerinin Belgorod'un merkezini vurduğunu ve saldırı sonucunda iki çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Gladkov açıklamasında göre olay sonucunda yaralıların da olduğunu dile getirerek bombardımanda birkaç merminin yerleşim bölgelerine isabet ettiğini belirtti.