https://sputniknews.com.tr/20231230/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-rahatsizlandi-1079184966.html

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da rahatsızlandı. TFF yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Büyükekşi ile... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T01:02+0300

2023-12-30T01:02+0300

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türkiye

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı krize takıldı. Suudi yetkililerin Atatürk tişörtü giyilmesi ve Atatürk pankartı açılmasına izin vermemesi maçın ertelenmesine neden oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, Türkiye'ye dönmek için hazırlık yaptı. TRT Spor'un haberine göre Türkiye'ye dönmek için henüz hazırlık yapmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kaldığı otelde rahatsızlandı. Doktor tarafından sağlık kontrolü yapılan Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu