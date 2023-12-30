https://sputniknews.com.tr/20231230/suudi-marka-ataturk-fotografi-paylasmasi-uzerine-hande-ercelin-sozlesmesini-feshetti-1079193905.html
Suudi marka, Atatürk fotoğrafı paylaşması üzerine Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti
Suudi marka, Atatürk fotoğrafı paylaşması üzerine Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti
Suudi parfüm markası Laverne’nin reklamında oynayan ünlü oyuncu Hande Erçel, dün geceki Süper Kupa skandalının ardından sosyal medya hesabından Mustafa Kemal... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T12:46+0300
2023-12-30T12:46+0300
2023-12-30T12:46+0300
türkiye
hande erçel
suudi arabistan
sözleşme
fenerbahçe
galatasaray
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2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Cuma akşamı Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudi yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.Maçın oynanmama kararına ilişkin açıklama yapmadığı için sosyal medyada eleştirilen Erçel, Instagram hesabından paylaştığı Atatürk görseline, “Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazdı.Erçel’in paylaşımının ardından ise Suudi şirketinden bu sabah bir açıklama yayımladı.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Paylaşımda Suudi Arabistan bayrağı kullanılması dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/merih-demiral-tepkilere-yanit-verdi-allah-belanizi-versin-1079191043.html
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hande erçel, suudi arabistan, sözleşme, fenerbahçe, galatasaray
hande erçel, suudi arabistan, sözleşme, fenerbahçe, galatasaray
Suudi marka, Atatürk fotoğrafı paylaşması üzerine Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti
Suudi parfüm markası Laverne’nin reklamında oynayan ünlü oyuncu Hande Erçel, dün geceki Süper Kupa skandalının ardından sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaştı.
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Cuma akşamı Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudi yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.
Maçın oynanmama kararına ilişkin açıklama yapmadığı için sosyal medyada eleştirilen Erçel, Instagram hesabından paylaştığı Atatürk görseline, “Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazdı.
Erçel’in paylaşımının ardından ise Suudi şirketinden bu sabah bir açıklama yayımladı.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
En kolay kararlar vatan ile ilgili alınan kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi.
Paylaşımda Suudi Arabistan bayrağı kullanılması dikkat çekti.