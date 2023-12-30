https://sputniknews.com.tr/20231230/super-kupa-final-macinin-ertelenmesine-iliskin-paylasim-yapan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1079195843.html
Süper Kupa Final maçının ertelenmesine ilişkin paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı
Süper Kupa Final maçının ertelenmesine ilişkin paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke ettiğini belirtilen bir kişi gözaltına alındı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T14:54+0300
2023-12-30T14:54+0300
2023-12-30T14:54+0300
spor
ali yerlikaya
türkiye
içişleri bakanlığı
türkiye içişleri bakanlığı
provokasyon
milli
manevi
galatasaray
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077563909_0:976:2048:2128_1920x0_80_0_0_440a454ca2983b0ea9f71e6fac14d9b5.jpg
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve daha sonra iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke ettiği ifade edilen Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemelerin devam ettiğini aktararak, “Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/bakan-tunc-acikladi-mac-iptali-ile-ilgili-provokasyon-icerikli-paylasimlara-sorusturma-baslatildi-1079194854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077563909_0:784:2048:2320_1920x0_80_0_0_929eafee648fd4f47ceba2af1e663786.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, türkiye, içişleri bakanlığı, türkiye içişleri bakanlığı, provokasyon, milli, manevi, galatasaray, fenerbahçe
ali yerlikaya, türkiye, içişleri bakanlığı, türkiye içişleri bakanlığı, provokasyon, milli, manevi, galatasaray, fenerbahçe
Süper Kupa Final maçının ertelenmesine ilişkin paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke ettiğini belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve daha sonra iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke ettiği ifade edilen Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemelerin devam ettiğini aktararak, “Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir” dedi.