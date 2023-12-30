https://sputniknews.com.tr/20231230/super-kupa-final-macinin-ertelenmesine-iliskin-paylasim-yapan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1079195843.html

Süper Kupa Final maçının ertelenmesine ilişkin paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı

Süper Kupa Final maçının ertelenmesine ilişkin paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke ettiğini belirtilen bir kişi gözaltına alındı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T14:54+0300

2023-12-30T14:54+0300

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spor

ali yerlikaya

türkiye

içişleri bakanlığı

türkiye içişleri bakanlığı

provokasyon

milli

manevi

galatasaray

fenerbahçe

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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve daha sonra iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke ettiği ifade edilen Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemelerin devam ettiğini aktararak, “Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231230/bakan-tunc-acikladi-mac-iptali-ile-ilgili-provokasyon-icerikli-paylasimlara-sorusturma-baslatildi-1079194854.html

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ali yerlikaya, türkiye, içişleri bakanlığı, türkiye içişleri bakanlığı, provokasyon, milli, manevi, galatasaray, fenerbahçe