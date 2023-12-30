https://sputniknews.com.tr/20231230/bakan-tunc-acikladi-mac-iptali-ile-ilgili-provokasyon-icerikli-paylasimlara-sorusturma-baslatildi-1079194854.html
Bakan Tunç açıkladı: 'Maç iptali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı'
Bakan Tunç açıkladı: 'Maç iptali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı'
Adalet Bakanı Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığı... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T13:17+0300
2023-12-30T13:17+0300
2023-12-30T13:17+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
futbol
provokasyon
suç
savcılık
soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231230/galatasaray-ve-fenerbahce-kafilelerini-havalimaninda-binlerce-taraftar-karsiladi-1079189778.html
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, futbol, provokasyon, suç, savcılık, soruşturma
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, futbol, provokasyon, suç, savcılık, soruşturma
Bakan Tunç açıkladı: 'Maç iptali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı'
Adalet Bakanı Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.