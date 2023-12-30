https://sputniknews.com.tr/20231230/bakan-tunc-acikladi-mac-iptali-ile-ilgili-provokasyon-icerikli-paylasimlara-sorusturma-baslatildi-1079194854.html

Bakan Tunç açıkladı: 'Maç iptali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı'

Bakan Tunç açıkladı: 'Maç iptali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı'

Adalet Bakanı Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığı... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T13:17+0300

2023-12-30T13:17+0300

2023-12-30T13:17+0300

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

futbol

provokasyon

suç

savcılık

soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231230/galatasaray-ve-fenerbahce-kafilelerini-havalimaninda-binlerce-taraftar-karsiladi-1079189778.html

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, futbol, provokasyon, suç, savcılık, soruşturma