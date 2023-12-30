https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-disisleri-baris-anlasmasinin-nerede-ve-ne-zaman-imzalanacagi-baku-ve-erivanin-tasarrufunda-1079198747.html

Rusya Dışişleri: Barış anlaşmasının nerede ve ne zaman imzalanacağı Bakü ve Erivan’ın tasarrufunda

Rusya Dışişleri: Barış anlaşmasının nerede ve ne zaman imzalanacağı Bakü ve Erivan’ın tasarrufunda

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e demecinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanma tarihini ve yerini... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T16:50+0300

2023-12-30T16:50+0300

2023-12-30T16:50+0300

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‘Bakü ve Erivan arasında barış anlaşmasının ne zaman imzalanacağı ve bunun Moskova'da olup olmayacağı’ sorusuna Galuzin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun zamandır beklenen barış anlaşmasının imzalanma tarihini ve yerini belirlemek bu devletlerin tasarrufunda” yanıtını verdi.Galuzin, “Kimsenin onlar adına bunun ne zaman olacağına karar verme hakkı yok” diyerek, imzalanma tarihiyle ilgili sorunun Bakü ve Erivan'daki ortaklara yöneltilmesi gerektiğini belirtti.Rusya’nın Güney Kafkasya'da olup bitenlere kayıtsız kalamayacağına vurgu yapan Diplomat, “Tarihsel olarak Rusya, Kafkasya devletlerinden biridir ve ayrıca bölgede ve dünyada hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile müttefik ilişkiler sürdüren tek ülkedir” diye konuştu.Güney Kafkasya'nın kaderinin, burayı ortak yurt olarak görenler tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Galuzin, “Dışarıdan hiç kimse Transkafkasya'da sürdürülebilir barış ve istikrara giden yolu açamaz; ‘mucizevi’ Batı yardımına güvenmek yanıltıcı ve tehlikelidir” dedi.Batı müdahalelerinin yol açtığı sonuçları örnek gösteren Rus Diplomat konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Galuzin, “Biz kendi açımızdan, iki komşu devletin uzlaşmasına, Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin yeniden tesisine güçlü bir katkı sağlamak üzere tasarlanmış dengeli bir barış anlaşmasının yapılmasında Azerbaycan ve Ermenistan'a yardımcı olmak için çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini öngören anlaşmanın ‘yol haritasının’ Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 dönemindeki beyanları ve imzalanan belgeler olduğunu belirten Diplomat “Rusya müzakere platformu her zaman müttefiklerimiz ve ortaklarımıza açık" diye konuştu.Ayrıca, Bakü ve Erivan'ın 3 + 3 formatındaki Bölgesel İşbirliği Platformu'na (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) güvenebileceğini kaydetti.

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