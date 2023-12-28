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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi: Erivan ve Bakü müzakerelerde belirli bir aşamaya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi: Erivan ve Bakü müzakerelerde belirli bir aşamaya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Görevler Temsilcisi Emirbeyov iki ülke arasındaki barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov, Bakü'nün Erivan'ın barış anlaşması önerilerine yanıt vermesini beklediğini ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın aralarında barış anlaşması imzalamaktan uzak olmadıklarını kaydetti.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 27 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında Erivan'ın Azerbaycan'ın son barış anlaşması önerileri paketine ilişkin yaklaşımlarını inceleyeceğini ve zamanı geldiğinde sunacağını dile getirmişti.Emirbeyov, "Müzakerelerin bu kritik aşamasında, nihai bir anlaşmadan çok da uzak olmadığımız anlaşıldığında, gerçekten sonuç odaklı eylemlere ihtiyacımız olduğunu anlamak önemlidir" dedi.Emirbeyov taslak anlaşmanın beş temel ilke temelinde hazırlandığını hatırlatarak bunları şu şekilde sıraladı:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Emirbeyov, Bakü'nün taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için bir mekanizma oluşturmak istediğini belirterek anlaşmada 'yanlış anlamaları veya yorum farklılıklarını ortadan kaldırmak için oluşturulacak bir tür ikili komisyondan bahsedecek' bir madde söz konusu olduğunu dile getirdi.Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasındaki bağlantının "ulusal güvenlik açısından" ve Orta Koridor içinde alternatif bir güzergah olarak kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Emirbeyov , Ermenistan'ın hala Ermenistan topraklarından geçen 42 kilometrelik bölümün fizibilite çalışmasına başlamamış olmasına rağmen Azerbaycan'ın artık zaman kaybedemeyeceğini söyledi.Emirbeyov açıklamalarında ayrıca "Elbette Ermenistan'ı daha önce taahhüt ettiklerini yerine getirmeye zorlayamayız ve bu koridoru zorla kabul ettirmek için Ermenistan'ı işgal edeceğimizi varsaymak anlamsız. Bu nedenle İran üzerinden bir karayolu ve demiryolu bağlantısı oluşturmak için B Planı olarak İran'a yöneldik" dedi.Emirbeyov açıklamasında alternatif bir güzergahın varlığı, Ermenistan'ın kendi topraklarından geçebilecek bir güzergaha direnmeye devam ederek "Ne kadar çok şey kaybedebileceğini anlamasını sağlayabilir" dedi.Azerbaycan Ermenistan'a barış anlaşması taslağına ilişkin son önerilere bir yanıt göndermişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tarafların 2024 yılında bir araya gelmesini beklediğini söylemiş ve son dönemde Erivan'dan olumlu sinyaller aldıklarını ancak Ermenistan'dan barış süreci konusunda gerçek adımlar beklediklerini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/ermenistan-azerbaycanin-baris-anlasmasi-teklifini-inceleyip-yaklasimimizi-sunacagiz-1079063735.html
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi: Erivan ve Bakü müzakerelerde belirli bir aşamaya geldi

15:33 28.12.2023 (güncellendi: 15:37 28.12.2023)
© AAAliyev ve Paşinyan
Aliyev ve Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Görevler Temsilcisi Emirbeyov iki ülke arasındaki barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov, Bakü'nün Erivan'ın barış anlaşması önerilerine yanıt vermesini beklediğini ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın aralarında barış anlaşması imzalamaktan uzak olmadıklarını kaydetti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 27 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında Erivan'ın Azerbaycan'ın son barış anlaşması önerileri paketine ilişkin yaklaşımlarını inceleyeceğini ve zamanı geldiğinde sunacağını dile getirmişti.
Emirbeyov, "Müzakerelerin bu kritik aşamasında, nihai bir anlaşmadan çok da uzak olmadığımız anlaşıldığında, gerçekten sonuç odaklı eylemlere ihtiyacımız olduğunu anlamak önemlidir" dedi.
Emirbeyov taslak anlaşmanın beş temel ilke temelinde hazırlandığını hatırlatarak bunları şu şekilde sıraladı:
1.
Egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve uluslararası tanınmış sınırların dokunulmazlığına karşılıklı saygı,
2.
Karşılıklı her türlü toprak iddiasından vazgeçme,
3.
Güç kullanımından veya güç kullanma tehdidinden vazgeçme,
4.
Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi,
5.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında iletişimin açılması.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Emirbeyov, Bakü'nün taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için bir mekanizma oluşturmak istediğini belirterek anlaşmada 'yanlış anlamaları veya yorum farklılıklarını ortadan kaldırmak için oluşturulacak bir tür ikili komisyondan bahsedecek' bir madde söz konusu olduğunu dile getirdi.
Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasındaki bağlantının "ulusal güvenlik açısından" ve Orta Koridor içinde alternatif bir güzergah olarak kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Emirbeyov , Ermenistan'ın hala Ermenistan topraklarından geçen 42 kilometrelik bölümün fizibilite çalışmasına başlamamış olmasına rağmen Azerbaycan'ın artık zaman kaybedemeyeceğini söyledi.
Emirbeyov açıklamalarında ayrıca "Elbette Ermenistan'ı daha önce taahhüt ettiklerini yerine getirmeye zorlayamayız ve bu koridoru zorla kabul ettirmek için Ermenistan'ı işgal edeceğimizi varsaymak anlamsız. Bu nedenle İran üzerinden bir karayolu ve demiryolu bağlantısı oluşturmak için B Planı olarak İran'a yöneldik" dedi.
Emirbeyov açıklamasında alternatif bir güzergahın varlığı, Ermenistan'ın kendi topraklarından geçebilecek bir güzergaha direnmeye devam ederek "Ne kadar çok şey kaybedebileceğini anlamasını sağlayabilir" dedi.
Azerbaycan Ermenistan'a barış anlaşması taslağına ilişkin son önerilere bir yanıt göndermişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tarafların 2024 yılında bir araya gelmesini beklediğini söylemiş ve son dönemde Erivan'dan olumlu sinyaller aldıklarını ancak Ermenistan'dan barış süreci konusunda gerçek adımlar beklediklerini vurgulamıştı.
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
DÜNYA
Ermenistan: Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifini inceleyip yaklaşımımızı sunacağız
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