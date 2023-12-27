https://sputniknews.com.tr/20231227/ermenistan-azerbaycanin-baris-anlasmasi-teklifini-inceleyip-yaklasimimizi-sunacagiz-1079063735.html

Ermenistan: Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifini inceleyip yaklaşımımızı sunacağız

Ermenistan: Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifini inceleyip yaklaşımımızı sunacağız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Azerbaycan'ın son barış anlaşması öneri paketine ilişkin yaklaşımlarını inceleyeceklerini ve zamanı geldiğinde... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:39+0300

2023-12-27T17:39+0300

2023-12-27T17:39+0300

dünya

ermenistan

ararat mirzoyan

azerbaycan

ceyhun bayramov

kafkasya

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

hüseyin emir abdullahiyan

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Erivan'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ermenistan, Azerbaycan'ın son barış anlaşması öneri paketine ilişkin yaklaşımlarını inceleyecek ve zamanı geldiğinde yaklaşımını sunacak" açıklamasında bulundu.Mirzoyan, Azerbaycan ile bir barış anlaşmasına varılabileceğine dair pek çok uluslararası aktörün iyimserliğini paylaştığını kaydederek aynı zamanda "Dağlık Karabağ Ermenilerinin zorla tehciri, düşmanvari açıklamalar ve Azerbaycan'ın saldırgan söylemi de dahil olmak üzere çok sayıda zorluk ve güçlüğü" hatırlattı.Mirzoyan, "Ne yazık ki bir devlet tek taraflı olarak barış anlaşması imzalayamaz. Yapıcılığımızın bir karşılık bulması gerekiyor" dedi.Mirzoyan açıklamasında yine de barış anlaşmasının yakın gelecekte gerçeğe dönüşmesini beklediğini ifade etti.Azerbaycan daha önce Ermenistan'a barış anlaşması taslağına ilişkin son önerilere bir yanıt göndermişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'nün tarafların 2024 yılında bir araya gelmesini beklediğini söylemiş ve son dönemde Erivan'dan olumlu sinyaller aldıklarını ancak barış süreci konusunda Ermenistan'dan gerçek adımlar beklediklerini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html

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ermenistan, ararat mirzoyan, azerbaycan, ceyhun bayramov, kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, hüseyin emir abdullahiyan