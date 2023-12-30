https://sputniknews.com.tr/20231230/rus-uzman-turkiyenin-usta-diplomasisi-sayesinde-abd-cikmaza-girdi-1079192534.html

Rus uzman: Türkiye'nin usta diplomasisi sayesinde ABD çıkmaza girdi

Rus uzman: Türkiye'nin usta diplomasisi sayesinde ABD çıkmaza girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu protokolü onaylayarak Genel Kurul'un değerlendirmesine sundu. Kış tatiline giren TBMM 16 Ocak'a kadar... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T11:36+0300

2023-12-30T11:36+0300

2023-12-30T12:04+0300

türkiye

tbmm

abd

isveç

nato

andrey koşkin

ortadoğu

kuzey afrika

f-16

beyaz saray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067252299_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_07abb45b4badfa88d87aea1c56277086.jpg

ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün 31 Aralık'a kadar TBMM'de onaylanması bekleniyor.Basında çıkan haberlere göre, bu sürecin Türkiye'nin ABD'den F-16 alımına onay vermesiyle eş zamanlı yürütüleceği de gündemde ancak kimin hangi aşamada hangi adımı atacağı konusu Washington'la görüşülmeye devam ediyor.Türk-Amerikan pazarlığı nasıl sonuçlanacak?Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e verdiği demeçte F-16'ların Türkiye'ye tedarikiyle ilgili olayların, sonuçlarının öngörülemeyen ilginç bir şekilde geliştiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Açıkmalarına devam eden Koşkin, "İkincisi, bir yandan F-16 tedariki konusunda Türkiye ile ABD arasında yaşanan pazarlıklar, diğer yandan İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili süreç, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir güce layık yüksek diplomatik olgunluğunu gösteriyor. Mevcut durumda ABD, Türkiye'nin usta diplomasisi sayesinde fiilen çıkmaza girmiş durumda. Bir yandan Türkiye'ye karşı avantajlarını göstermek ve Batı askeri-siyasi bloğunda kimin söz sahibi olduğunu mümkün olan her şekilde göstermeye çalışıyorlar, diğer yandan ABD, Türkiye'yi müttefik olarak kaybetme korkusu yaşıyor. Bu, örneğin Beyaz Saray'ın çok daha ihtiyatlı bir Türkiye ile iş ilişkilerini sürdürme arzusunu açıklayabilir. F-16 savaş uçakları etrafındaki pazarlık giderek daha ilginç hale geliyor ve bu pazarlığın pek öngörülemez sonuçları olabilir" sözlerini kaydetti.Türk-Amerikan ilişkilerinin ABD'nin tartışmasız hakimiyete sahip olduğu kolektif Batı için alışılmadık bir durum olduğunu vurgulayan Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231226/rus-uzman-korotcenko-abdnin-turkiyeye-yonelik-davranislari-sagduyudan-tamamen-yoksun-1078978553.html

türkiye

isveç

kuzey afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

tbmm, abd, isveç, nato, andrey koşkin, ortadoğu, kuzey afrika, f-16, beyaz saray, türkiye-abd ilişkileri