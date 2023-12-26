https://sputniknews.com.tr/20231226/rus-uzman-korotcenko-abdnin-turkiyeye-yonelik-davranislari-sagduyudan-tamamen-yoksun-1078978553.html
Rus uzman Korotçenko: ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan tamamen yoksun
Rus uzman Korotçenko: ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan tamamen yoksun
Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü iddia eden ABD’nin Ankara’ya halihazırda F-16 savaş uçaklarını tedarik etmeyi reddetmesini yorumlayan Rus uzman... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T15:48+0300
2023-12-26T15:48+0300
2023-12-26T15:48+0300
görüş
türkiye
abd
f-16
washington
joe biden
recep tayyip erdoğan
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Türk medyasına verdiği demeçte Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına sahip olmasının Ankara'nın askeri yeteneklerini modernleştirmesine ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini güçlendirmesine olanak tanıyacağını ifade etti.Peki, o halde Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü iddia eden ABD, neden hala Ankara’ya F-16 savaş uçaklarını tedarik etmeyi reddediyor?Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD'nin Türkiye'ye karşı ortaya koyduğu son derece saygısız tutumuna dikkat çekerek, Amerika'nın davranışlarının konjonktürel doğasına vurgu yaptı.Rus uzman, “ABD son birkaç yıl boyunca Türkiye'ye karşı son derece saygısız davranıyor. Bir yandan söz veriyorlar fakat diğer yandan, silah ve askeri teçhizatın anlaşmaya varılan sürede ve mutabık kalınan listeye göre tedariki de dahil olmak üzere, sözlerini yerine getirmiyorlar. ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumu sağduyudan ve pragmatizmden tamamen yoksun. ABD, Türkiye'ye karşı son derece konjonktürel bir tutum sergiliyor ve askeri-teknik alan da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmemek onlar için olağan bir şey” diye konuştu.Korotçenko, Ankara'ya yönelik Amerikan politikasının istikrarsızlığı nedeniyle Türkiye açısından ABD ile askeri-teknik işbirliğinin çok tehlikeli ve öngörülemez bir girişim olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231219/washingtondan-itiraf-ankaranin-isvec-onayi-f-16larin-satisini-kolaylastiracak-1078598468.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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türkiye, abd, f-16, washington, joe biden, recep tayyip erdoğan, abd savunma bakanlığı (pentagon)
türkiye, abd, f-16, washington, joe biden, recep tayyip erdoğan, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Rus uzman Korotçenko: ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan tamamen yoksun
Özel
Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü iddia eden ABD’nin Ankara’ya halihazırda F-16 savaş uçaklarını tedarik etmeyi reddetmesini yorumlayan Rus uzman Korotçenko, ABD'nin Türkiye'ye karşı son derece saygısız tutum sergilediğine dikkat çekerek Amerika'nın davranışlarının fırsatçı doğasına vurgu yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Türk medyasına verdiği demeçte Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına sahip olmasının Ankara'nın askeri yeteneklerini modernleştirmesine ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini güçlendirmesine olanak tanıyacağını ifade etti.
Peki, o halde Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü iddia eden ABD, neden hala Ankara’ya F-16 savaş uçaklarını tedarik etmeyi reddediyor?
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD'nin Türkiye'ye karşı ortaya koyduğu son derece saygısız tutumuna dikkat çekerek, Amerika'nın davranışlarının konjonktürel doğasına vurgu yaptı.
Rus uzman, “ABD son birkaç yıl boyunca Türkiye'ye karşı son derece saygısız davranıyor. Bir yandan söz veriyorlar fakat diğer yandan, silah ve askeri teçhizatın anlaşmaya varılan sürede ve mutabık kalınan listeye göre tedariki de dahil olmak üzere, sözlerini yerine getirmiyorlar. ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumu sağduyudan ve pragmatizmden tamamen yoksun. ABD, Türkiye'ye karşı son derece konjonktürel bir tutum sergiliyor ve askeri-teknik alan da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmemek onlar için olağan bir şey” diye konuştu.
Korotçenko, Ankara'ya yönelik Amerikan politikasının istikrarsızlığı nedeniyle Türkiye açısından ABD ile askeri-teknik işbirliğinin çok tehlikeli ve öngörülemez bir girişim olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:
“ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası aşırı istikrarsız olarak tarif edilebilir. ABD makamlarının kaprisleri doğrultusunda Washington'un söylemi aniden yumuşayabiliyor veya keskin bir şekilde sertleşebiliyor. Bu değişken davranış, ABD ile askeri-teknik işbirliğini oldukça tehlikeli ve öngörülemez hale getiriyor. ABD'nin Türkiye'ye F-16 jetlerini tedarik ettiğini varsaysak bile, gelecekte iki ülke arasında bazı konularda olası anlaşmazlıklar nedeniyle yedek parça temininde ve bakımda aniden kesinti yaşanmayacağının garantisi yok. Bilindiği üzere bu, silah ticaretinin Amerikan silahlarını satın alan ülkeler üzerinde bir etki aracı olduğu ABD’nin favori taktiğidir. Dolayısıyla ABD ile askeri-teknik alanda işbirliği, Türkiye açısından oldukça riskli bir girişimdir.”