https://sputniknews.com.tr/20231226/rus-uzman-korotcenko-abdnin-turkiyeye-yonelik-davranislari-sagduyudan-tamamen-yoksun-1078978553.html

Rus uzman Korotçenko: ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan tamamen yoksun

Rus uzman Korotçenko: ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan tamamen yoksun

Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü iddia eden ABD’nin Ankara’ya halihazırda F-16 savaş uçaklarını tedarik etmeyi reddetmesini yorumlayan Rus uzman... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T15:48+0300

2023-12-26T15:48+0300

2023-12-26T15:48+0300

görüş

türkiye

abd

f-16

washington

joe biden

recep tayyip erdoğan

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Türk medyasına verdiği demeçte Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına sahip olmasının Ankara'nın askeri yeteneklerini modernleştirmesine ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini güçlendirmesine olanak tanıyacağını ifade etti.Peki, o halde Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü iddia eden ABD, neden hala Ankara’ya F-16 savaş uçaklarını tedarik etmeyi reddediyor?Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD'nin Türkiye'ye karşı ortaya koyduğu son derece saygısız tutumuna dikkat çekerek, Amerika'nın davranışlarının konjonktürel doğasına vurgu yaptı.Rus uzman, “ABD son birkaç yıl boyunca Türkiye'ye karşı son derece saygısız davranıyor. Bir yandan söz veriyorlar fakat diğer yandan, silah ve askeri teçhizatın anlaşmaya varılan sürede ve mutabık kalınan listeye göre tedariki de dahil olmak üzere, sözlerini yerine getirmiyorlar. ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumu sağduyudan ve pragmatizmden tamamen yoksun. ABD, Türkiye'ye karşı son derece konjonktürel bir tutum sergiliyor ve askeri-teknik alan da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmemek onlar için olağan bir şey” diye konuştu.Korotçenko, Ankara'ya yönelik Amerikan politikasının istikrarsızlığı nedeniyle Türkiye açısından ABD ile askeri-teknik işbirliğinin çok tehlikeli ve öngörülemez bir girişim olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231219/washingtondan-itiraf-ankaranin-isvec-onayi-f-16larin-satisini-kolaylastiracak-1078598468.html

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2023

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türkiye, abd, f-16, washington, joe biden, recep tayyip erdoğan, abd savunma bakanlığı (pentagon)