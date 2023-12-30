https://sputniknews.com.tr/20231230/putinden-erdogana-yeni-yil-mesaji-isbirligini-gelistirmeye-devam-edecegiz-1079194408.html

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı: 'İşbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz'

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı: 'İşbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz'

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T13:03+0300

2023-12-30T13:03+0300

2023-12-30T13:03+0300

türkiye

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

yeni yıl

tebrik

kremlin

türk-rus ilişkileri

türkiye-rusya ilişkileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184646_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ceb564fb06e03eda0927dc0f9fd941b6.jpg

"Yabancı Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına Yeni Yıl Tebriği" adı ile Kremlin resmi sayfasından yapılan paylaşımda Putin'in tebrik mesajı gönderdiği liderler arasında Erdoğan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini ileten Rusya Devlet Başkanı, Rusya ve Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için son dönemde çok şey yapıldığını, ortak çabalarla iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini istikrarlı bir şekilde hayata geçirdiğini ve bölgesel çatışmaların çözümüne yardımcı olduğunu vurguladı. Putin mesajında gelecek yıl Moskova ve Ankara'nın, Rus ve Türk dost halklarının yararına ve Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ikili siyasi diyalogu ve çeşitli alanlarda verimli işbirliğini geliştirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yeni yıl, tebrik, kremlin, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri