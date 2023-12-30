https://sputniknews.com.tr/20231230/putinden-erdogana-yeni-yil-mesaji-isbirligini-gelistirmeye-devam-edecegiz-1079194408.html
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı: 'İşbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz'
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı: 'İşbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz'
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T13:03+0300
2023-12-30T13:03+0300
2023-12-30T13:03+0300
türkiye
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
yeni yıl
tebrik
kremlin
türk-rus ilişkileri
türkiye-rusya ilişkileri
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"Yabancı Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına Yeni Yıl Tebriği" adı ile Kremlin resmi sayfasından yapılan paylaşımda Putin'in tebrik mesajı gönderdiği liderler arasında Erdoğan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini ileten Rusya Devlet Başkanı, Rusya ve Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için son dönemde çok şey yapıldığını, ortak çabalarla iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini istikrarlı bir şekilde hayata geçirdiğini ve bölgesel çatışmaların çözümüne yardımcı olduğunu vurguladı. Putin mesajında gelecek yıl Moskova ve Ankara'nın, Rus ve Türk dost halklarının yararına ve Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ikili siyasi diyalogu ve çeşitli alanlarda verimli işbirliğini geliştirmeye devam edeceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yeni yıl, tebrik, kremlin, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yeni yıl, tebrik, kremlin, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı: 'İşbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz'
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdi.
"Yabancı Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına Yeni Yıl Tebriği" adı ile Kremlin resmi sayfasından yapılan paylaşımda Putin'in tebrik mesajı gönderdiği liderler arasında Erdoğan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini ileten Rusya Devlet Başkanı, Rusya ve Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için son dönemde çok şey yapıldığını, ortak çabalarla iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini istikrarlı bir şekilde hayata geçirdiğini ve bölgesel çatışmaların çözümüne yardımcı olduğunu vurguladı.
Putin mesajında gelecek yıl Moskova ve Ankara'nın, Rus ve Türk dost halklarının yararına ve Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ikili siyasi diyalogu ve çeşitli alanlarda verimli işbirliğini geliştirmeye devam edeceğinin altını çizdi.