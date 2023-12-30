https://sputniknews.com.tr/20231230/polonya-disisleri-rus-maslahatguzari-bakanliga-cagirdi-hava-sahasinin-ihlali-protesto-edildi-1079184860.html

Polonya Dışişleri, Rus maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı: Hava sahasının ihlali protesto edildi

Polonya Dışişleri, Rus maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı: Hava sahasının ihlali protesto edildi

Rusya’nın Varşova Maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Rusya’ya ait olduğu iddia edilen füzenin Polonya hava sahasına girmesi nedeniyle Polonya Dışişleri Bakanlığı’na... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T00:54+0300

2023-12-30T00:54+0300

2023-12-30T00:54+0300

ukrayna krizi

polonya

polonya dışişleri bakanlığı

hava sahası

varşova

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Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu akşam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Teofil Bartoszewski, Rusya Maslahatgüzarı Andrei Ordaş’ı çağırdı ve ona, seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olaya açıklık getirmesi ve bu tür eylemlerin derhal durdurulması taleplerini içeren nota sunuldu” ifadesine yer verildi.Polonya ordu komutanlığı, 29 Aralık Cuma sabahı Ukrayna yönünden bir hava cisminin ülkenin hava sahasına girdiğini bildirmişti. Cismin, Polonya hava savunma güçleri tarafından takibe alındığı, ama daha sonra radarlardan kaybolduğu belirtilmişti.Daha sonra Polonya Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin hava sahasını ihlal eden cismin Rus füzesi olduğunu iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231230/bati-medyasi-rusya-ukraynada-fuze-ve-iha-uretim-noktalarini-vurdu-1079184470.html

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polonya, polonya dışişleri bakanlığı, hava sahası, varşova