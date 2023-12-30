https://sputniknews.com.tr/20231230/bati-medyasi-rusya-ukraynada-fuze-ve-iha-uretim-noktalarini-vurdu-1079184470.html

Batı medyası: Rusya, Ukrayna’da füze ve İHA üretim noktalarını vurdu

Batı medyası: Rusya, Ukrayna’da füze ve İHA üretim noktalarını vurdu

İngiliz Economist gazetesi, Rusya ordusunun, Ukrayna ordusu için füze ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiğini tesisleri vurduğunu belirtti. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T00:42+0300

2023-12-30T00:42+0300

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Economist gazetesinin haberinde, “Ukrayna savunma sanayisinden bir kaynak, Rusya’nın daha çok savunma tesislerine saldırdığı tahmininde bulundu. Bu tesislerden bir kısmı füze ve İHA üretimiyle ilgiliydi. Saldırılar, düşman açısından stratejik öneme sahipti” ifadesine yer verildi.Haberde, füze ve İHA tesislerinin yok edilmesinin Ukrayna ordusunun potansiyelini azaltabileceği kaydedildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna’daki hedeflere yönelik hassas silah ve İHA’larla 50 grup ve bir toplu saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Saldırıların hedefinde Ukrayna’nın savunma sanayisi tesisleri, hava üsleri, mühimmat depoları ve askeri üsler olduğu kaydedilmişti. Tüm hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-askeri-uzman-rusya-ukrayna-hava-uslerindeki-bati-silahlarini-vurdu-1079183946.html

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