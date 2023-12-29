https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-askeri-uzman-rusya-ukrayna-hava-uslerindeki-bati-silahlarini-vurdu-1079183946.html
Ukraynalı askeri uzman: Rusya, Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını vurdu
Ukraynalı askeri uzman: Rusya, Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını vurdu
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus füzelerinin Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını vurduğunu belirtti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T23:50+0300
2023-12-29T23:50+0300
2023-12-29T23:50+0300
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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, ‘Da, Eto Tak’ YouTube kanalına demecinde, Rus füze saldırılarının Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını hedef aldığını söyledi.Askeri operasyonlardaki temel görevin, Rus ordusunun yaptığı gibi, düşmanın silah depolarını ortadan kaldırmak olduğunu belirten Starikov, "İkinci görev, hava savunmasının imhasıdır. Kinjal ve İskender füzeleri, önemli silahları, özellikle de Patriot gibi hava savunma sistemlerini imha etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle, iki milyon dolara mal olan bir füze, bir milyar dolara mal olan bir kompleksi yok edebilir. Üstelik bunlardan elimizde sınırlı sayıda var. Bir hava operasyonuyla hava savunma sistemimizi harekete geçirmeyi ve bizi pahalı Batı füzelerini ucuz hedeflere ateşlemeye zorlamayı başardılar" dedi.Stratejik saldırıların çoğunun NATO silah depolarının bulunduğu hava üslerine yapıldığını belirten uzman, hava savunma sistemlerinin bu tür taktiklere karşı koyamayacağına vurgu yaparak, “Hem bizde hem de Batı'da sınırlı sayıda hava savunma füzesi var. Bunları makarna gibi üretmek mümkün değil. Bunları fazla sayıda üretecek yeterli para ve kaynak yok” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-daha-dusuruldu-1079181273.html
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ukraynalı, ukrayna, ukrayna krizi, oleg starikov, youtube, nato
Ukraynalı askeri uzman: Rusya, Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını vurdu
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus füzelerinin Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını vurduğunu belirtti.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, ‘Da, Eto Tak’ YouTube kanalına demecinde, Rus füze saldırılarının Ukrayna hava üslerindeki Batı silahlarını hedef aldığını söyledi.
Askeri operasyonlardaki temel görevin, Rus ordusunun yaptığı gibi, düşmanın silah depolarını ortadan kaldırmak olduğunu belirten Starikov, "İkinci görev, hava savunmasının imhasıdır. Kinjal ve İskender füzeleri, önemli silahları, özellikle de Patriot gibi hava savunma sistemlerini imha etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle, iki milyon dolara mal olan bir füze, bir milyar dolara mal olan bir kompleksi yok edebilir. Üstelik bunlardan elimizde sınırlı sayıda var. Bir hava operasyonuyla hava savunma sistemimizi harekete geçirmeyi ve bizi pahalı Batı füzelerini ucuz hedeflere ateşlemeye zorlamayı başardılar" dedi.
Stratejik saldırıların çoğunun NATO silah depolarının bulunduğu hava üslerine yapıldığını belirten uzman, hava savunma sistemlerinin bu tür taktiklere karşı koyamayacağına vurgu yaparak, “Hem bizde hem de Batı'da sınırlı sayıda hava savunma füzesi var. Bunları makarna gibi üretmek mümkün değil. Bunları fazla sayıda üretecek yeterli para ve kaynak yok” diye konuştu.