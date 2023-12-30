https://sputniknews.com.tr/20231230/mit-pkkypgnin-para-trafigini-yuruten-sozde-sorumlularindan-remziye-altigi-etkisiz-hale-getirdi-1079191249.html

MİT, YPG'nin para trafiğini yürüten ismi etkisiz hale getirdi

MİT, YPG'nin para trafiğini yürüten ismi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin para trafiğini yürüten Remziye Altığ'ı etkisiz hale getirdi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T11:04+0300

2023-12-30T11:04+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu 'Viyan' kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'terör örgütü' listesindeki PKK'nın Suriye kolu YPG'nin de 'terör örgütü' olduğuna işaret ediyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler PKK'nın PYD ve YPG gibi Suriye kollarını ısrarla 'terör örgütü' listelerine eklemiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231229/mit-ve-emniyetten-ortak-operasyon-saldiri-hazirligindaki-32-supheli-yakalandi-1079164807.html

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