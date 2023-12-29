https://sputniknews.com.tr/20231229/mit-ve-emniyetten-ortak-operasyon-saldiri-hazirligindaki-32-supheli-yakalandi-1079164807.html
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü IŞİD sorumlusu 32 şüpheli yakalandı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:55+0300
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2023-12-29T11:58+0300
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MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:55 29.12.2023 (güncellendi: 11:58 29.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü IŞİD sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.