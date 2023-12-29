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MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
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MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, PKK/YPG'nin Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye, mit, pkk
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MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon

09:48 29.12.2023 (güncellendi: 10:01 29.12.2023)
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, PKK/YPG'nin Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
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