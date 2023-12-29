https://sputniknews.com.tr/20231229/mitten-pkkya-suriyede-nokta-operasyon-1079158877.html
MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, PKK/YPG'nin Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T09:48+0300
2023-12-29T09:48+0300
2023-12-29T10:01+0300
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MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
09:48 29.12.2023 (güncellendi: 10:01 29.12.2023)
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, PKK/YPG'nin Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.