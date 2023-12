Lübnanlı Bakan: İsrail'in bize dayatacağı her türlü savaşa hazırlıklıyız

Her türlü saldırıya karşılık verme hakkımız vardır ve biz kimseye saldırmayız ancak maruz kalacağımız her türlü saldırıya, bize dayatılan her türlü savaşa karşılık vermeye hazırız. Lübnan ile İsrail arasındaki sınırda gerilimin tırmanma olasılığını kimse öngöremez. Mesele düşmanın nasıl davrandığıyla alakalı. İsrail bize saldırıyor, dolayısıyla o bize nasıl saldırıyorsa biz de karşılık veririz.