https://sputniknews.com.tr/20231230/lubnanli-bakan-israilin-bize-dayatacagi-her-turlu-savasa-hazirlikliyiz-1079196748.html
Lübnanlı Bakan: İsrail'in bize dayatacağı her türlü savaşa hazırlıklıyız
Lübnanlı Bakan: İsrail'in bize dayatacağı her türlü savaşa hazırlıklıyız
Lübnan Çalışma Bakanı Bayram, İsrail ile aralarındaki son sözün sahada olduğunu ve kendileirne dayatılacak her türlü savaşa hazırlıklı olduklarını dile... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T15:48+0300
2023-12-30T15:48+0300
2023-12-30T15:48+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
necip mikati
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
israil
eli cohen
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Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, ülkesi ile İsrail arasında son sözün sahada olduğunu belirterek, ülkesinin kendisine dayatılacak her türlü savaşa hazır olduğunu vurguladı.Bayram, açıklamasında şu sözleri kaydetti:İsrail'in Lübnan sınırında askerden arındırılmış bir bölge kurulması yönündeki BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması talebine ilişkin kararın reddedildiğini belirten Bayram, İsrail tarafının buna uymadığını vurgulayarak direnişinn devam ettiğini ve durmayacağını dile getirdi.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik tehditlere ilişkin Bayram, İsrail'in bu tehdidinin yeni olmadığını ancak Hizbullah'ın bunu ciddiye aldığını ve korumak için her türlü tedbiri aldığını söyledi.Geçen hafta günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in ülkesine karşı saldırısında ısrar etmesinin, bölgedeki tüm ülkeleri etkileyebilecek kapsamlı bir çatışmaya sürükleyeceği konusunda uyarmış ve İsrail'e ihlallerini durdurması için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, partinin Litani Nehri ötesindeki İsrail-Lübnan sınırından çıkarılmaması halinde hedef listede yer alacağını söyleyerek tehdit etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/iran-kudus-gucu-komutani-abdyi-uyardi-irak-direnisi-size-karsilik-verecektir-1079196620.html
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lübnan, necip mikati, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, eli cohen
lübnan, necip mikati, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, eli cohen
Lübnanlı Bakan: İsrail'in bize dayatacağı her türlü savaşa hazırlıklıyız
Lübnan Çalışma Bakanı Bayram, İsrail ile aralarındaki son sözün sahada olduğunu ve kendileirne dayatılacak her türlü savaşa hazırlıklı olduklarını dile getirdi.
Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, ülkesi ile İsrail arasında son sözün sahada olduğunu belirterek, ülkesinin kendisine dayatılacak her türlü savaşa hazır olduğunu vurguladı.
Bayram, açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Her türlü saldırıya karşılık verme hakkımız vardır ve biz kimseye saldırmayız ancak maruz kalacağımız her türlü saldırıya, bize dayatılan her türlü savaşa karşılık vermeye hazırız. Lübnan ile İsrail arasındaki sınırda gerilimin tırmanma olasılığını kimse öngöremez. Mesele düşmanın nasıl davrandığıyla alakalı. İsrail bize saldırıyor, dolayısıyla o bize nasıl saldırıyorsa biz de karşılık veririz.
İsrail'in Lübnan sınırında askerden arındırılmış bir bölge kurulması yönündeki BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması talebine ilişkin kararın reddedildiğini belirten Bayram, İsrail tarafının buna uymadığını vurgulayarak direnişinn devam ettiğini ve durmayacağını dile getirdi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik tehditlere ilişkin Bayram, İsrail'in bu tehdidinin yeni olmadığını ancak Hizbullah'ın bunu ciddiye aldığını ve korumak için her türlü tedbiri aldığını söyledi.
Geçen hafta günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in ülkesine karşı saldırısında ısrar etmesinin, bölgedeki tüm ülkeleri etkileyebilecek kapsamlı bir çatışmaya sürükleyeceği konusunda uyarmış ve İsrail'e ihlallerini durdurması için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, partinin Litani Nehri ötesindeki İsrail-Lübnan sınırından çıkarılmaması halinde hedef listede yer alacağını söyleyerek tehdit etmişti.