https://sputniknews.com.tr/20231230/lubnanli-bakan-israilin-bize-dayatacagi-her-turlu-savasa-hazirlikliyiz-1079196748.html

Lübnanlı Bakan: İsrail'in bize dayatacağı her türlü savaşa hazırlıklıyız

Lübnanlı Bakan: İsrail'in bize dayatacağı her türlü savaşa hazırlıklıyız

Lübnan Çalışma Bakanı Bayram, İsrail ile aralarındaki son sözün sahada olduğunu ve kendileirne dayatılacak her türlü savaşa hazırlıklı olduklarını dile... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T15:48+0300

2023-12-30T15:48+0300

2023-12-30T15:48+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

necip mikati

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

israil

eli cohen

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Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, ülkesi ile İsrail arasında son sözün sahada olduğunu belirterek, ülkesinin kendisine dayatılacak her türlü savaşa hazır olduğunu vurguladı.Bayram, açıklamasında şu sözleri kaydetti:İsrail'in Lübnan sınırında askerden arındırılmış bir bölge kurulması yönündeki BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması talebine ilişkin kararın reddedildiğini belirten Bayram, İsrail tarafının buna uymadığını vurgulayarak direnişinn devam ettiğini ve durmayacağını dile getirdi.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik tehditlere ilişkin Bayram, İsrail'in bu tehdidinin yeni olmadığını ancak Hizbullah'ın bunu ciddiye aldığını ve korumak için her türlü tedbiri aldığını söyledi.Geçen hafta günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in ülkesine karşı saldırısında ısrar etmesinin, bölgedeki tüm ülkeleri etkileyebilecek kapsamlı bir çatışmaya sürükleyeceği konusunda uyarmış ve İsrail'e ihlallerini durdurması için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, partinin Litani Nehri ötesindeki İsrail-Lübnan sınırından çıkarılmaması halinde hedef listede yer alacağını söyleyerek tehdit etmişti.

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lübnan, necip mikati, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, eli cohen