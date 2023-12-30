https://sputniknews.com.tr/20231230/iran-kudus-gucu-komutani-abdyi-uyardi-irak-direnisi-size-karsilik-verecektir-1079196620.html

İran Kudüs Gücü Komutanı ABD'yi uyardı: 'Irak direnişi size karşılık verecektir'

İran Kudüs Gücü Komutanı ABD'yi uyardı: 'Irak direnişi size karşılık verecektir'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kaani yaptığı konuşmada ABD'yi Irak direnişine yanıt vermemesi konusunda uyardı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T15:38+0300

2023-12-30T15:38+0300

2023-12-30T15:38+0300

dünya

iran

ismail kaani

muhammed hüseyin bakiri

abd

suriye

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104095/99/1040959935_0:24:1040:609_1920x0_80_0_0_125835c94b0a4621a1c8452c5f6763a0.jpg

İİran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada Amerikalıları "Irak'ta mantıksız davranışlarınıza devam ederseniz Irak direnişi size farklı bir şekilde yanıt verecektir" şeklinde uyardığı belirtildi.Konuşmasında Kaani, bölgedeki direnişin operasyonlarında karar verici olduğunu vurgulayarak, Filistin direnişinin kendi kararıyla ve kendi hazırladığı planla operasyonlara başladığını vurguladı ve şöyle devam etti: Kaani konuşmasında İsrail'i Filistin halkına karşı büyük suçlar işlemekle suçladı.İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, "İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki danışmanı Radhi Musavi'ye suikast düzenleyerek stratejik bir hata yaptı" demişti. Bakiri yaptığı açıklamada, "Son gelişmeler, dışlanmış rejimi öyle bir aşamaya getirdi ki, herhangi bir terörist ve delice eylem, sadece onun sallantılı temellerini onarmakla kalmayacak, aynı zamanda ona karşı direniş eksenini de eskisinden daha sıkı hale getirecek" sözlerini zikretmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231117/iran-israilin-gazze-seridine-hakim-olmasina-izin-vermeyecegiz-1077490036.html

iran

suriye

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, ismail kaani, muhammed hüseyin bakiri, abd, suriye, irak