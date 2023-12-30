https://sputniknews.com.tr/20231230/iran-kudus-gucu-komutani-abdyi-uyardi-irak-direnisi-size-karsilik-verecektir-1079196620.html
İran Kudüs Gücü Komutanı ABD'yi uyardı: 'Irak direnişi size karşılık verecektir'
İran Kudüs Gücü Komutanı ABD'yi uyardı: 'Irak direnişi size karşılık verecektir'
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kaani yaptığı konuşmada ABD'yi Irak direnişine yanıt vermemesi konusunda uyardı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T15:38+0300
2023-12-30T15:38+0300
2023-12-30T15:38+0300
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ismail kaani
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İİran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada Amerikalıları "Irak'ta mantıksız davranışlarınıza devam ederseniz Irak direnişi size farklı bir şekilde yanıt verecektir" şeklinde uyardığı belirtildi.Konuşmasında Kaani, bölgedeki direnişin operasyonlarında karar verici olduğunu vurgulayarak, Filistin direnişinin kendi kararıyla ve kendi hazırladığı planla operasyonlara başladığını vurguladı ve şöyle devam etti: Kaani konuşmasında İsrail'i Filistin halkına karşı büyük suçlar işlemekle suçladı.İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, "İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki danışmanı Radhi Musavi'ye suikast düzenleyerek stratejik bir hata yaptı" demişti. Bakiri yaptığı açıklamada, "Son gelişmeler, dışlanmış rejimi öyle bir aşamaya getirdi ki, herhangi bir terörist ve delice eylem, sadece onun sallantılı temellerini onarmakla kalmayacak, aynı zamanda ona karşı direniş eksenini de eskisinden daha sıkı hale getirecek" sözlerini zikretmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231117/iran-israilin-gazze-seridine-hakim-olmasina-izin-vermeyecegiz-1077490036.html
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iran, ismail kaani, muhammed hüseyin bakiri, abd, suriye, irak
iran, ismail kaani, muhammed hüseyin bakiri, abd, suriye, irak
İran Kudüs Gücü Komutanı ABD'yi uyardı: 'Irak direnişi size karşılık verecektir'
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kaani yaptığı konuşmada ABD'yi Irak direnişine yanıt vermemesi konusunda uyardı.
İİran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada Amerikalıları "Irak'ta mantıksız davranışlarınıza devam ederseniz Irak direnişi size farklı bir şekilde yanıt verecektir" şeklinde uyardığı belirtildi.
Konuşmasında Kaani, bölgedeki direnişin operasyonlarında karar verici olduğunu vurgulayarak, Filistin direnişinin kendi kararıyla ve kendi hazırladığı planla operasyonlara başladığını vurguladı ve şöyle devam etti:
Bölge genelinde direnişin kendine has bir yapısı var. Bağımsız bir yapıya sahip, adım adım büyüyor. Bugün direniş cephesinin tüm kesimleri bölgesel düzeyde karar verici konumunda ve hiçbir partiden emir almıyor.
Kaani konuşmasında İsrail'i Filistin halkına karşı büyük suçlar işlemekle suçladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, "İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki danışmanı Radhi Musavi'ye suikast düzenleyerek stratejik bir hata yaptı" demişti. Bakiri yaptığı açıklamada, "Son gelişmeler, dışlanmış rejimi öyle bir aşamaya getirdi ki, herhangi bir terörist ve delice eylem, sadece onun sallantılı temellerini onarmakla kalmayacak, aynı zamanda ona karşı direniş eksenini de eskisinden daha sıkı hale getirecek" sözlerini zikretmişti.