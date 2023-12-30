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İstanbul Valisi Gül, yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Gül, yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Gül, Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında yılbaşında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
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vali
davut gül
yılbaşı
tedbir
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı gecesi yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacağını açıkladı.Yılbaşında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirleri açıklayan Vali Davut Gül şu cümleleri kaydetti:Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel ile sahada görev yapacağını vurgulayan Gül, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de 112 Acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda bin 157 sağlık personeli ile hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.Vali Gül açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
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istanbul, vali, davut gül, yılbaşı, tedbir, istanbul emniyet müdürlüğü, sahil güvenlik komutanlığı
istanbul, vali, davut gül, yılbaşı, tedbir, istanbul emniyet müdürlüğü, sahil güvenlik komutanlığı

İstanbul Valisi Gül, yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı

11:13 30.12.2023
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2023
© AA
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İstanbul Valisi Gül, Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında yılbaşında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı gecesi yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacağını açıkladı.
Yılbaşında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirleri açıklayan Vali Davut Gül şu cümleleri kaydetti:
Yılbaşının İstanbul’umuzda güvenli bir şekilde geçirilmesi için arkadaşlarımızla yaklaşık 10 gündür hazırlıklarımız devam ediyordu. Bugün de son hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul’umuzun yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıklarımız tamam. 2023’ün son günlerini yaşıyoruz. 2023 yılında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Dünya’da birçok bölgede başta Gazze olmak üzere savaşlar var sıkıntılar var. 2024’te bunları yaşamamayı diliyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da terörle, uyuşturucuyla, organize suçlarla, kaçak göç, trafikle mücadelede arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. 2024 yılında da kararlı bir şekilde suçlar, suçlularla mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz 2023 yılında yapılanlardan daha fazlasını 2024’te arkadaşlarımızla birlikte mücadele etmek. Yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak. İl Jandarma komutanlığımız 894 tim ve 5 bin 996 personel ile görev yapacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel ile sahada görev yapacağını vurgulayan Gül, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de 112 Acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda bin 157 sağlık personeli ile hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.
Vali Gül açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
Tarım İl Müdürlüğümüz özellikle gıda denetimlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacak. 39 ilçemizin tamamında denetimler olacak. Hijyen, gıda denetimi ve buna benzer konulara bakılacak. Orada da 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek. Özellikle fahiş fiyat konusunda zaman zaman sıkıntılar geliyor. Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyat ile ilgili denetimlerimiz devam edecek. Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyoruz. Terörle mücadelemiz 7/24 kesintisiz şekilde devam ediyor. Emniyet ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ile bütün gücümüzle sahadayız.
İstanbul'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
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İstanbul Valisi Gül uyardı: 'Dikkatli olun'
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