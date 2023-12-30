İstanbul Valisi Gül, yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı

Yılbaşının İstanbul’umuzda güvenli bir şekilde geçirilmesi için arkadaşlarımızla yaklaşık 10 gündür hazırlıklarımız devam ediyordu. Bugün de son hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul’umuzun yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıklarımız tamam. 2023’ün son günlerini yaşıyoruz. 2023 yılında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Dünya’da birçok bölgede başta Gazze olmak üzere savaşlar var sıkıntılar var. 2024’te bunları yaşamamayı diliyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da terörle, uyuşturucuyla, organize suçlarla, kaçak göç, trafikle mücadelede arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. 2024 yılında da kararlı bir şekilde suçlar, suçlularla mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz 2023 yılında yapılanlardan daha fazlasını 2024’te arkadaşlarımızla birlikte mücadele etmek. Yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak. İl Jandarma komutanlığımız 894 tim ve 5 bin 996 personel ile görev yapacak.