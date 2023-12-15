https://sputniknews.com.tr/20231215/istanbul-valisi-gul-uyardi-dikkatli-olun-1078498293.html

İstanbul Valisi Gül uyardı: 'Dikkatli olun'

İstanbul Valisi Gül uyardı: 'Dikkatli olun'

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T14:34+0300

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yaşam

hava durumu

fırtına

istanbul valiliği

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İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-diyerek-uyardi-hafta-sonu-kar-var-mi-1078486952.html

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