https://sputniknews.com.tr/20231215/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-diyerek-uyardi-hafta-sonu-kar-var-mi-1078486952.html

Meteoroloji 'çok kuvvetli olacak' diyerek uyardı: Hafta sonu kar var mı?

Meteoroloji 'çok kuvvetli olacak' diyerek uyardı: Hafta sonu kar var mı?

Meteorolojiden cumartesi günü için uyarılar verildi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok kentte sıcaklık 9 derece düşecek. Peki, İstanbul'da kar yağışı... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T10:24+0300

2023-12-15T10:24+0300

2023-12-15T10:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına ve şiddetli yağış uyarısının ardından kar yağışının gelmesi bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığında hızlı bir düşüş yaşanması ve birçok bölgenin beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor.Türkiye’nin batı ve kuzey batısı bugün (14 Aralık) bulutlu, henüz yağmur bırakmayan alçak seviye bulutları yarına (15 Aralık) ve cumartesi (16 Aralık) gününe hazırlanıyor. Rüzgar yer seviyesinde güney-güney batı yönlerden esiyor, yukarı seviyede ise batıdan hızlı bir taşınım var. Yunanistan-Ege Denizi-Türkiye rotasını takip eden hava, deniz üzerinden geçerken bulutlanıyor.Türkiye'nindoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kuzey Ege’de rüzgarın (14.12.2023) Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Pazar günü iç kesimlere dikkatPazar öğlen olurken yağışlı hava Marmara’yı terkedecek görünüyor. Eskişehir-Bolu-Kastamonu ve çevre illerde cumartesi akşam-pazar öğlen arası kar yağışına hazır olalım. Batıdan ayrılan yağışlar hızla doğu bölgeleri etkisine alacak. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da pazar akşamı olurken kar yağışları özellikle şehirler arası yollarda ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane ve çevre merkezlerde orta kuvvete inen, ama yükseklerde yine yoğun kar yağışına hazırlıklı olmalı.Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerdeki bu kar yağışları da 18 Aralık Pazartesi sabahı kesilmiş olur. Bu soğuk sistem, Marmara Bölgesi için kışın şimdiye kadarki en güçlü sistemi olacak görünüyor. Havalar 7 ila 12°C birden soğuyacak, Cumartesi ve sonrasındaki 3-4 gün atkı, bere ve eldivenleri yakında tutalım. Gelecek hafta ise hava yeniden ısınıyor, 19-22 Aralık arasında sıcaklıklar batıda yeniden 11-15°C’lere yükselebilir. Doğu bölgelerde ise haftaya ayaz daha derinleşiyor.İstanbul'da hava nasıl?İstanbul’da haftanın sıcak günlerinden biri yaşanıyor. Cuma akşamı yaklaşırken artık İstanbul da yağışlı alana katılacak ve İstanbul’da neredeyse 1.5 gün yağmur yağacak. Cumartesi gün boyu sürmesini beklenilen yağmur, su havzalarının seviyelerini yükseltirken sosyal yaşamı ve trafiği de etkileyecek görünüyor.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Bu gece yarısından sonra, Cuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.İstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebilir.Fakat İstanbul’da yağışlar tahmini yüzde 90 oranında yağmur şeklinde iniyor. Şehrin iç kesimlerinde ve sıcaklığın daha düşük olacağı nispeten yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar görebilir. Belki de çoğumuzun aradığı beyaz örtüyü İstanbul’da bu hafta sonu göremiyoruz. Yine de kışın ilerleyen dönemleri yağışların ve sıcaklıkların uygun olması ile İstanbul’da lapa lapa kar haberi verebiliriz. Bu hafta sonu kar yağışını Trakya, Batı Karadeniz, Bursa, Düzce, Sakarya, Kocaeli yüksekleri biriktirecek görünüyor.Prof. Dr. Şen de, “Cumartesi düşecek sıcaklıkla beraber Trakya, Karadeniz, iç, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, Bolu, Karabük’te karla karışık yağmur ve kar görülecek. Cumartesi günü Çatalca’nın tepelerinde kar yağışı olabilir. İstanbul’da kar yağışı yok” dedi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/meteorolojiden-7-kent-icin-sari-ve-turuncu-uyari----1078477323.html

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