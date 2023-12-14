https://sputniknews.com.tr/20231214/meteorolojiden-7-kent-icin-sari-ve-turuncu-uyari----1078477323.html

Meteoroloji’den 7 kent için sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji’den 7 kent için sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 kent için sarı ve turuncu uyarı geldi. Yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava beraberinde sağanak ve kar yağışını da... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T18:05+0300

2023-12-14T18:05+0300

2023-12-14T18:05+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

balkanlar

hava

uyarı

istanbul

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Yarın İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği belirtti. NTV'nin haberine göre bu geceden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış bekleniyor. Bölgedeki 7 kent için sarı ve turuncu kodla alarm verilirken vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan haftalık hava tahmini raporundaysa Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki 3 gün şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. İstanbul'da cuma öğleden itibaren yağmur başlayacak. Sıcaklık 14 derece. Bölgede cumartesi günü hem yağmur hem de poyraz kuvvetli. Sıcaklık 8 dereceye inecek.İzmir'de de önümüzdeki iki gün yağmurlu geçecek. İç Anadolu biraz ısınsa da pazar günü bölgenin yüksek kesimlerine kar yağabilir.Karadeniz'de cumartesi günü yağmur pazar günüyse kar gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20231214/meteoroloji-uyardi-sicaklik-9-derece-birden-dusecek-1078446850.html

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