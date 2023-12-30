https://sputniknews.com.tr/20231230/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-21-bin-672ye-yukseldi-1079198115.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T16:32+0300
2023-12-30T16:32+0300
2023-12-30T16:32+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
eşref el-kudra
filistin sağlık bakanlığı
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078681905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73d0720b6a897c88b9782f3a70997ea8.jpg
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak, 21 bin 672'ye ulaştı.Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 165 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 250'sini yaraladığını kaydetti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının da 56 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-21-bin-507ye-yukseldi-1079170727.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078681905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21794cd2b211ffee26a26844792c9386.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu, eşref el-kudra, filistin sağlık bakanlığı, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu, eşref el-kudra, filistin sağlık bakanlığı, gazze, gazze şeridi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak, 21 bin 672'ye ulaştı.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 165 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 250'sini yaraladığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının da 56 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.