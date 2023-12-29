https://sputniknews.com.tr/20231229/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-21-bin-507ye-yukseldi-1079170727.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T14:55+0300
2023-12-29T14:55+0300
2023-12-29T14:56+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze sağlık bakanlığı
eşref el-kudra
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
israil savunma kuvvetleri (idf)
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.
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gazze, gazze sağlık bakanlığı, eşref el-kudra, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf), idf, israil ordusu (idf)
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi
14:55 29.12.2023 (güncellendi: 14:56 29.12.2023)
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.