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TFF: Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstiklal Marşımız ile başlayacak
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-21-bin-507ye-yukseldi-1079170727.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/hamas-ateskes-onerilerine-acik-tankla-gelecek-yonetime-karsiyiz-1079162891.html
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi

14:55 29.12.2023 (güncellendi: 14:56 29.12.2023)
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARİsrail Gazze saldırı
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.
Gazze pazar İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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