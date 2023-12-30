https://sputniknews.com.tr/20231230/israilde-savas-kabinesi-uyeleri-netanyahunun-basin-toplantisina-katilmayi-reddetti-1079205893.html
İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri, Netanyahu'nun basın toplantısına katılmayı reddetti
İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri, Netanyahu'nun basın toplantısına katılmayı reddetti
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T23:44+0300
2023-12-30T23:44+0300
2023-12-30T23:45+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil ordusu
benny gantz
benyamin netanyahu
yoav galant
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İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/israil-ordusu-gazzede-2-askerinin-daha-olduruldugunu-bildirdi-1079203758.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil ordusu, benny gantz, benyamin netanyahu, yoav galant
İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri, Netanyahu'nun basın toplantısına katılmayı reddetti
23:44 30.12.2023 (güncellendi: 23:45 30.12.2023)
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi.
İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.
Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.
Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.