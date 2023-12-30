https://sputniknews.com.tr/20231230/israilde-savas-kabinesi-uyeleri-netanyahunun-basin-toplantisina-katilmayi-reddetti-1079205893.html

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri, Netanyahu'nun basın toplantısına katılmayı reddetti

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri, Netanyahu'nun basın toplantısına katılmayı reddetti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T23:44+0300

2023-12-30T23:44+0300

2023-12-30T23:45+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil ordusu

benny gantz

benyamin netanyahu

yoav galant

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İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231230/israil-ordusu-gazzede-2-askerinin-daha-olduruldugunu-bildirdi-1079203758.html

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