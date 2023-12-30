https://sputniknews.com.tr/20231230/israil-ordusu-gazzede-2-askerinin-daha-olduruldugunu-bildirdi-1079203758.html
İsrail ordusu, Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi
İsrail ordusu, Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını bildirdi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T21:29+0300
2023-12-30T21:29+0300
2023-12-30T21:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil yüksek mahkemesi
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15b3442f22ae0ddae5b8bfb0c316b08d.jpg
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Golani Tugayı'nın 7086'ncı İstihkam Taburu'nda görevli Binbaşı Constantine Sushko'nun (30) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.Açıklamada, 22 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Harel Ittah'ın (22) da bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.Çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/kassam-tugaylari-gazzede-cok-sayida-israil-askerini-oldurduklerini-ve-yaraladiklarini-duyurdu-1079202273.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bafbc8825b76abcadf56e1325787189e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil yüksek mahkemesi, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil yüksek mahkemesi, gazze, gazze şeridi
İsrail ordusu, Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını bildirdi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Golani Tugayı'nın 7086'ncı İstihkam Taburu'nda görevli Binbaşı Constantine Sushko'nun (30) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 22 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Harel Ittah'ın (22) da bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.
Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.