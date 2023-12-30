https://sputniknews.com.tr/20231230/icisleri-bakani-yerlikaya-yilbasi-tedbirlerine-iliskin-aciklama-yapti-1079192065.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapacak kolluk kuvvetlerinin sayısını açıkladı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T11:21+0300
2023-12-30T11:21+0300
2023-12-30T11:21+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
yılbaşı
yeni yıl
jandarma
emniyet
sahil güvenlik
drone
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bakan Yerlikaya paylaşımını, "Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" cümlesiyle tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231230/istanbul-valisi-gul-yilbasi-icin-alinan-tedbirleri-acikladi-1079191717.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yılbaşı, yeni yıl, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, drone
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yılbaşı, yeni yıl, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, drone
İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapacak kolluk kuvvetlerinin sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone ile,
Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile,
Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak
Bakan Yerlikaya paylaşımını, "Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" cümlesiyle tamamladı.