https://sputniknews.com.tr/20231230/icisleri-bakani-yerlikaya-yilbasi-tedbirlerine-iliskin-aciklama-yapti-1079192065.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapacak kolluk kuvvetlerinin sayısını açıkladı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

yılbaşı

yeni yıl

jandarma

emniyet

sahil güvenlik

drone

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bakan Yerlikaya paylaşımını, "Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" cümlesiyle tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231230/istanbul-valisi-gul-yilbasi-icin-alinan-tedbirleri-acikladi-1079191717.html

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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yılbaşı, yeni yıl, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, drone